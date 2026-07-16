Sabato 18 luglio 2026, Piazza del Campo a Siena si appresta a ospitare la sesta edizione del Concerto per l'Italia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale. L'evento, promosso dall'Accademia Chigiana in collaborazione con il Comune di Siena e la RAI, e con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, vedrà protagonista l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Daniel Harding, con l'eccezionale partecipazione del pianista Stefano Bollani. L'ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, garantendo un'esperienza musicale di alto livello in uno scenario unico.

Il programma della serata promette un viaggio musicale coinvolgente, accostando pagine celebri del repertorio sinfonico. Saranno eseguite l'"Alborada del gracioso" di Ravel e i "Quadri di un’esposizione" di Mussorgskij nell'orchestrazione di Ravel. Momento clou sarà la "Rhapsody in Blue" di Gershwin, che vedrà Stefano Bollani nel ruolo di solista. Per chi non potrà essere presente, il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 3 e, in prima visione televisiva, su Rai 3 mercoledì 22 luglio. Le edizioni passate sono inoltre disponibili su RaiPlay.

Il Concerto per l'Italia: un evento consolidato

Nato nel 2021 all'indomani della pandemia, con Sir Antonio Pappano sul podio, il Concerto per l'Italia è rapidamente diventato un vero rito collettivo, capace di unire milioni di spettatori e un pubblico trasversale, ribadendo il valore civile e sociale della musica come linguaggio universale.

Negli anni, l'evento ha ospitato direttori di fama mondiale come Zubin Mehta, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung e James Conlon, consolidando la sua reputazione come simbolo di rinascita culturale e di dialogo tra Siena e il mondo. Per una notte, la storica Piazza del Campo si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto, dove l'architettura medievale, le luci serali e la musica sinfonica si fonderanno in un'esperienza unica. Questo appuntamento di grande prestigio si inserisce nel più ampio cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026. I dettagli completi del festival e del concerto saranno svelati ufficialmente il 9 aprile a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone".

Le istituzioni protagoniste: Accademia Chigiana e Santa Cecilia

L'evento è frutto della collaborazione tra l'Accademia Chigiana, storica istituzione senese fondata nel 1932 dal conte Guido Chigi Saracini, e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'Accademia Chigiana è rinomata per la sua attività di formazione, ricerca e produzione musicale di alto livello, con corsi estivi e festival internazionali. L'Orchestra di Santa Cecilia, fondata a Roma nel 1908, è una delle più antiche e prestigiose orchestre sinfoniche italiane, apprezzata per le sue esibizioni in Italia e all'estero con direttori e solisti di fama mondiale.