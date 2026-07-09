HBO Max ha annunciato la realizzazione di una nuova docuserie originale intitolata “Seveso – Il disastro della diossina”, che ripercorre il disastro ambientale del 1976 a Seveso. La produzione, in tre episodi, sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma, in occasione dei cinquant'anni dall'incidente Icmesa avvenuto il 10 luglio 1976. Seveso, un piccolo comune della Brianza, a pochi chilometri da Milano, fu teatro di una delle più gravi catastrofi ambientali della storia italiana e mondiale.

L’incidente si verificò presso la fabbrica Icmesa di Meda, di proprietà di una multinazionale svizzera, specializzata nella produzione di sostanze chimiche per l’industria cosmetica e farmaceutica.

Un guasto all’impianto di raffreddamento provocò la fuoriuscita di una nube contenente diversi chili di diossina, una sostanza tossica e cancerogena, all’epoca ancora poco conosciuta e difficile da eliminare. Nonostante i tentativi iniziali di minimizzare l’accaduto da parte dei vertici aziendali e di alcuni politici, la contaminazione si diffuse rapidamente nell’aria, nel suolo e nell’acqua, causando danni irreversibili.

Le conseguenze del disastro di Seveso

Nei giorni successivi all’incidente, la gravità della situazione emerse progressivamente: numerosi animali morirono e gli abitanti della zona iniziarono a manifestare problemi di salute. Le autorità disposero l’evacuazione di diverse abitazioni e la recinzione dell’area contaminata con filo spinato.

Gli interventi di bonifica furono condotti da operatori protetti da tute bianche, divenute un simbolo della tragedia. Il disastro di Seveso rappresentò un trauma nazionale e contribuì ad accrescere la consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale e della salute pubblica.

La docuserie, una produzione Fandango in associazione con Feltrinelli, è stata scritta da Chiara Battistini, Matteo Liuzzi, Niccolò Martin e Fabio Ragazzo. Basata sul podcast “Seveso – la Chernobyl d’Italia”, la produzione è curata da Domenico Procacci e Laura Paolucci, con la regia affidata a Chiara Battistini.

Seveso, cinquant'anni dopo: memoria e rinascita

Oggi, a cinquant’anni dall’incidente, la fabbrica Icmesa non esiste più e le case evacuate sono state sostituite dal Bosco delle Querce, un grande parco realizzato nell’area bonificata, che rappresenta un luogo di memoria e rinascita per la comunità.

Il 10 luglio è attesa anche la commemorazione ufficiale dell’anniversario. Il racconto di quanto accadde nel 1976 è stato oggetto di approfondimenti e documentari, tra cui “La Nube” della Tgr Lombardia, che ripercorre le testimonianze di chi visse quei giorni e presenta documenti del processo conservati all’Archivio di Stato di Milano.

Il disastro di Seveso rimane un punto di riferimento nella storia della sicurezza industriale e della gestione delle emergenze ambientali, segnando profondamente la memoria collettiva e le politiche di prevenzione in Italia e nel mondo.