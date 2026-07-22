Il MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino si prepara ad accogliere, dal 24 luglio al 29 novembre 2026, la mostra "Paesaggi da sogno / Dreamscapes", un’esposizione dedicata alla celebre serie "Le 53 stazioni della Tōkaidō" di Utagawa Hiroshige. L’evento presenta una preziosa selezione di trentasei stampe dell’artista giapponese, provenienti dalla prestigiosa collezione UniCredit, offrendo ai visitatori un viaggio visivo attraverso la cultura e i panorami del Giappone tra il XVIII e il XIX secolo.

Curata da Laura Vigo e Claudia Ramasso, in collaborazione con i Musei Reali di Torino, "Paesaggi da sogno" rappresenta la seconda fase di un progetto espositivo avviato nel 2025 al MAO.

L’iniziativa mira a esplorare e valorizzare la dimensione del viaggio nella tradizione nipponica, proponendo un’esperienza immersiva e articolata che va oltre le sole xilografie. Per gli appassionati, è prevista un’apertura gratuita in anteprima il 23 luglio 2026, un’occasione unica per scoprire la mostra prima dell’inaugurazione ufficiale.

Il percorso espositivo si arricchisce con oggetti d’arte applicata e testimonianze storiche. Accanto alle iconiche stampe di Hiroshige, i visitatori potranno ammirare una sella giapponese in legno laccato, finemente decorata in oro, e un raro album fotografico d’epoca intitolato "Views of Japan" di Felice Beato. Entrambi questi preziosi manufatti provengono dalle collezioni dei Musei Reali di Torino.

A completare l’allestimento, due coppie di paraventi giapponesi restaurati di recente creano un suggestivo dialogo tra il mondo elitario dei samurai e le scene di vita più popolare e quotidiana immortalate nelle xilografie.

Il viaggio nella cultura giapponese attraverso l'arte di Hiroshige

La mostra "Paesaggi da sogno" offre un approfondimento tematico significativo sul concetto di viaggio nella tradizione giapponese. Le trentasei stampe della "Tōkaidō" di Hiroshige costituiscono una delle narrazioni visive più celebri e influenti del Giappone ottocentesco. Questa serie illustra la leggendaria strada che collegava Edo (l’attuale Tokyo) a Kyoto, snodandosi attraverso cinquantatré stazioni. Le opere esposte catturano con maestria paesaggi naturali mozzafiato, scorci di città vivaci e scene di vita comune lungo il percorso, trasformando il viaggio in un vero e proprio percorso spirituale.

La sinergia tra le xilografie di Hiroshige, gli oggetti d’arte applicata e la fotografia storica di Felice Beato è fondamentale per questa narrazione. Le immagini di Beato, in particolare, offrono uno sguardo occidentale sul Giappone di fine Ottocento, aggiungendo un ulteriore livello interpretativo. L’allestimento evidenzia anche la contrapposizione tra due nuclei di paraventi: uno caratterizzato da motivi raffinati e simbolici, cari all’élite samuraica, e l’altro dedicato a scene di vita semplice e soggetti popolari. Questo evento prosegue il racconto immersivo già iniziato nel 2025, avvicinando il pubblico a diverse sfaccettature della cultura materiale e immateriale del Paese del Sol Levante tra il Settecento e l’Ottocento.

Il MAO di Torino: un ponte culturale con l'Oriente

Con questa nuova iniziativa, il MAO – Museo d’Arte Orientale si conferma come un punto di riferimento tra i poli museali italiani dedicati all’esplorazione delle culture asiatiche. Fondato nel 2008 in Via San Domenico 11, grazie alla collaborazione con istituzioni cittadine come i Musei Reali di Torino, il museo propone un ricco percorso espositivo che abbraccia le arti di Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Himalaya e Paesi islamici. Le sue vaste collezioni contano oltre 2.300 opere, tra sculture, dipinti, oggetti rituali e arti applicate, offrendo una panoramica completa sulla ricchezza artistica del continente.

La mostra "Paesaggi da sogno" si inserisce nel panorama delle iniziative culturali di rilievo che hanno animato l’offerta della città di Torino negli ultimi anni.

L’ingresso all’esposizione è incluso nel biglietto delle collezioni permanenti del MAO, rendendo l’accesso facilitato a tutti i visitatori. Il museo è aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:00, con chiusura il lunedì, offrendo ampie opportunità per scoprire, attraverso opere uniche e oggetti rari, le mille sfaccettature dell’arte giapponese e la profonda cultura del viaggio nell’Oriente di ieri.