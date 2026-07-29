La ventesima edizione di Hit Week, il festival dedicato alla promozione della musica italiana nel mondo, si terrà dal 5 al 10 ottobre tra Los Angeles e Miami. L'evento, supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da ITA – Italian Trade Agency, dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) e con il patrocinio del Ministero del Turismo, introduce quest'anno una novità significativa: la Sync Mission. Questa iniziativa è specificamente dedicata alle licenze musicali per il settore audiovisivo. Il programma del festival include performance live, panel professionali, incontri universitari e dj-set, culminando con gli attesi show della cantautrice e polistrumentista La Niña.

La Sync Mission si svolgerà a Los Angeles dal 5 al 7 ottobre, riunendo i Sync Manager delle principali aziende discografiche italiane e gli operatori statunitensi attivi nei settori dell'audiovisivo, della pubblicità e del gaming. L'obiettivo è offrire sessioni di networking mirate per presentare il repertorio musicale italiano e favorire nuove partnership commerciali. Successivamente, dal 7 al 10 ottobre, la manifestazione si sposterà tra Los Angeles e Miami, proponendo gli showcase di La Niña – artista di punta di questa edizione – insieme a lezioni universitarie e incontri professionali. Queste attività consolidano la tradizione ventennale di Hit Week come piattaforma di collegamento tra l'industria musicale italiana e i professionisti americani.

Il segmento della sincronizzazione si sta affermando come uno dei più promettenti per l'export della musica italiana. Nel 2025, le royalties generate all'estero hanno superato i 32 milioni di euro, registrando una crescita del 13,9% rispetto al 2024 e un aumento complessivo del 180% negli ultimi sei anni. Enzo Mazza, CEO di FIMI, ha descritto la Sync Mission come la “naturale evoluzione di un percorso ventennale di lavoro sul mercato americano tramite Hit Week”. Ha inoltre evidenziato come l'offerta di uno spazio esclusivo per incontrare i decision maker statunitensi rappresenti “un investimento mirato su uno dei segmenti a maggior potenziale per l'industria discografica italiana”.

Hit Week: vent’anni di successi internazionali

Attivo dal 2009, Hit Week è riconosciuto come il più importante festival dedicato alla diffusione del sistema musicale italiano a livello globale. Nelle sue diciotto edizioni precedenti, svoltesi in Stati Uniti, Sud America, Asia ed Europa, ha ospitato le esibizioni dei maggiori artisti italiani. Grazie alle attività business-oriented del festival, questi artisti hanno potuto consolidare la propria carriera e ampliare la loro visibilità internazionale. Una delle missioni principali della manifestazione è sempre stata quella di creare opportunità anche per gli artisti emergenti, attraverso un sistema virtuoso che coinvolge l'industria musicale dei paesi ospitanti e i grandi nomi italiani.

La ventesima edizione del 2026, in programma dal 5 al 10 ottobre tra Los Angeles e Miami, prosegue questa tradizione, rafforzando il focus strategico sul mercato nordamericano.

La Sync Mission: un potenziale strategico per l’export musicale

Il settore della sincronizzazione – che include le licenze musicali per audiovisivi, cinema, serie TV, pubblicità e videogiochi – si sta dimostrando particolarmente fertile per l'export italiano. I dati confermano questa tendenza: 32 milioni di euro di royalties generate all'estero nel 2025, con un incremento del 13,9% rispetto all'anno precedente e un aumento complessivo del 180% negli ultimi sei anni. Il mercato nordamericano riveste un'importanza strategica in questo contesto.

La Sync Mission, cuore pulsante della manifestazione, offre un format specifico di incontri professionali con gli operatori statunitensi, un'iniziativa sostenuta attivamente dalle istituzioni pubbliche coinvolte (MAECI, ITA, Ministero del Turismo) e da FIMI, che funge da punto di raccordo tra l'industria musicale e i processi di internazionalizzazione.

Con l'aggiunta degli show di La Niña e delle componenti tradizionali del festival – panel, lezioni e dj-set – Hit Week 2026 si conferma come una piattaforma completa. Il suo modello unisce efficacemente promozione, formazione e networking, operando in territori che rappresentano un trampolino di lancio ideale per la musica italiana nel mondo.