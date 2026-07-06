Dal 10 al 19 luglio, Roana e le sue frazioni accolgono la ventunesima edizione di Hoga Zait, il Festival della Cultura Cimbra, promosso dal Comune di Roana. Questa manifestazione, da oltre vent’anni punto di riferimento sull’Altopiano dei Sette Comuni, propone un ricco calendario di eventi: escursioni guidate, concerti, spettacoli, laboratori e incontri. L’obiettivo è intrecciare le comunità locali con il paesaggio e le antiche tradizioni, favorendo scoperta e partecipazione.

Il nome “Hoga Zait”, che in cimbro significa “tempo alto” o “tempo di festa”, sottolinea il carattere aggregante dell’evento.

L’edizione 2026 celebra un’occasione speciale: il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Roana e Velden, cittadina della Baviera. Questa ricorrenza va oltre il mero accordo istituzionale, valorizzando le profonde radici comuni, in particolare la lingua cimbra, elemento di unione e scambio culturale tra Roana, la Baviera, Luserna e la Lessinia.

La lingua e la cultura cimbra: un patrimonio vivo

Hoga Zait si conferma un festival “partecipato”, che evidenzia come la cultura cimbra sia un patrimonio dinamico, non relegato ai musei ma vissuto dalle comunità locali. La lingua cimbra, parlata per secoli sull’Altopiano dei Sette Comuni, è uno degli idiomi di origine germanica più antichi ancora in uso, paragonabile a un “antico bavarese” particolarmente conservato.

Questa singolarità attrae da tempo ricercatori da Baviera e Austria. Un esempio è Hugo Resch, funzionario di Landshut, che negli anni Cinquanta si dedicò allo studio del cimbro, diventando uno dei massimi esperti e autore di un dizionario di oltre 25.000 voci. Resch fu cruciale nel promuovere la conoscenza tra Velden e Roana e nella fondazione di istituti culturali, come l’Istituto di Cultura Cimbra di Roana.

Il gemellaggio tra Roana e Velden, avviato nel 1976 anche grazie al Cimbern-Kuratorium Bayern, ha rafforzato i legami culturali tra l’Altopiano, la Baviera e altre aree cimbre come Luserna e la Lessinia, promuovendo progetti e studi sulle tradizioni e la lingua comune.

Programma ed eventi: dagli “Schellaträgar” ai laboratori

L’edizione 2026 di Hoga Zait propone appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo al teatro, dai laboratori per bambini alle escursioni, sempre con l’obiettivo di trasmettere le radici cimbre. Tra le tradizioni rievocate, spicca quella degli “Schellaträgar”, i portatori di campanacci, protagonisti di riti popolari che connettono la cultura storico-linguistica alpina con l’arte contemporanea. Gli eventi, distribuiti nelle frazioni di Roana, offrono esperienze comunitarie che esaltano il legame tra patrimonio immateriale, ambiente e nuove generazioni.

La programmazione include escursioni culturali, laboratori didattici, spettacoli teatrali e concerti, valorizzando la memoria e la partecipazione attiva.

Hoga Zait si conferma così un’occasione di valorizzazione e confronto tra la dimensione locale e l’apertura verso altri territori cimbri, riaffermando la vitalità della lingua e delle tradizioni cimbre, costantemente vissute, tramandate e sperimentate dalle comunità.

Il programma dettagliato sarà pubblicato prossimamente dagli organizzatori. Il festival mantiene il suo ruolo di punto di riferimento per la promozione della cultura cimbra nelle montagne vicentine.