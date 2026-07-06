Dal 10 al 19 luglio 2026, Roana e le sue frazioni ospiteranno la ventunesima edizione di Hoga Zait, il Festival Cimbro dedicato alla cultura e alla lingua dell’Altopiano dei Sette Comuni. La manifestazione, il cui nome in cimbro significa “tempo alto” o “tempo di festa”, animerà il territorio per dieci giorni con escursioni guidate, concerti, spettacoli, laboratori e incontri, valorizzando l'identità cimbra. Quest'anno, Hoga Zait celebra anche il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Roana e Velden, cittadina bavarese, sottolineando il ruolo della lingua cimbra come ponte culturale vivo tra le comunità.

L'edizione 2026 estende lo sguardo oltre la Baviera, coinvolgendo anche le comunità cimbre di Luserna e Lessinia, presentando la cultura cimbra come lingua vivente, non mero patrimonio museale.

Il programma prevede numerosi appuntamenti. Sabato 11 luglio, alle 15:00 a Boscon (Canove), si inaugura il "Bosco di Velden" con la piantumazione di cinquanta alberi per commemorare l'amicizia. Alle 17:00, nella sala consiliare di Canove, sarà svelata la scultura "Due in uno" di Marco Martalar e firmato il Protocollo di Cooperazione 2026–2030. La serata culminerà dalle 20:00 con il Volksfest, festa popolare italo-tedesca con musica e gastronomia nella palestra di Canove.

Domenica 12 luglio, alle 10:30, si terrà la messa cantata in lingua cimbra nella chiesa parrocchiale di Roana, con la Corale Cimbra.

Alle 11:30, è prevista l'intitolazione della nuova Via Velden e la riapertura del Museo della Tradizione Cimbra presso l’Istituto di Cultura Cimbra, riferimento per la tutela linguistica. La sera, alle 21:00, sarà dedicata a presentazioni di libri e a un omaggio a Sergio Bonato, studioso chiave dell’identità cimbra.

Il legame storico tra Roana e Velden

Il cinquantenario del gemellaggio tra Roana e Velden è un pilastro del festival, radicato nella comune lingua e cultura cimbra, variante germanica ancora viva sull’Altopiano dei Sette Comuni. Questo legame si è consolidato grazie a cooperazione e studi linguistici. Un ruolo fondamentale fu quello di Hugo Resch, funzionario bavarese, che negli anni Cinquanta scoprì la realtà cimbra nel Veronese.

Affascinato da questa lingua arcaica, un "fossile linguistico", Resch ne divenne uno dei maggiori studiosi, curando un dizionario di oltre 25.000 voci. Promosse la nascita di istituti culturali cimbri, tra cui l’Istituto di Cultura Cimbra di Roana, e favorì il contatto che portò al gemellaggio nel 1976.

Il rapporto è stato sostenuto dal Cimbern-Kuratorium Bayern, associazione bavarese che promuove scambi culturali e la conoscenza della realtà cimbra. La presenza di ricercatori tedeschi e austriaci sull’Altopiano sottolinea l'importanza di questo patrimonio, spesso paragonato a una "teca linguistica" dove si conservano tratti dell’antico bavarese, rendendo la cultura cimbra un unicum alpino.

Hoga Zait e la valorizzazione del territorio cimbro

L’edizione 2026 di Hoga Zait coinvolge attivamente realtà locali e istituti dedicati alla promozione delle tradizioni cimbre. L’Istituto di Cultura Cimbra riapre il suo Museo della Tradizione Cimbra con spazi rinnovati. I progetti con Velden, che includono restauro ambientale e scambi scolastici, dimostrano come il festival sia un motore di cooperazione e dialogo tra territori uniti da storia e cultura. Per la comunità locale, Hoga Zait è un'occasione per riaffermare la vitalità della lingua cimbra e rafforzare i legami con le "comunità sorelle" di Luserna e Lessinia.

Informazioni dettagliate sul programma e le prenotazioni per le visite guidate sono disponibili presso il Comune di Roana e l’Istituto di Cultura Cimbra. L'evento invita residenti, visitatori e studiosi a partecipare attivamente a questa tradizione millenaria.