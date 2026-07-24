L'étoile italiana Roberto Bolle ha conquistato la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame, un traguardo che segna un momento di grande rilievo nella sua carriera internazionale. L'annuncio, avvenuto il 24 luglio 2026, ha visto la Camera di Commercio di Los Angeles inserire il celebre ballerino tra i 32 premiati della Classe 2027, nella categoria Live Theatre/Live Performance. Questo riconoscimento si configura come una delle massime onorificenze nel mondo dello spettacolo, evidenziando il prestigio raggiunto da Bolle a livello globale.

Una profonda emozione è stata espressa dall'artista per questo traguardo, che ha descritto come un 'sogno che diventa realtà'.

«Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera», ha affermato Bolle. L'étoile ha voluto inoltre condividere questo successo, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto: «In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo.

Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore».

Un tributo all'arte e all'Italia

Con l'inserimento di Roberto Bolle, il numero di artisti italiani celebrati sulla celebre Hollywood Walk of Fame sale a 19. Questa stella non è solo un riconoscimento personale per l'étoile, ma si configura anche come un significativo tributo alla danza e all'arte italiana nel panorama dello spettacolo internazionale. La Walk of Fame, istituita nel 1960 e gestita dalla Hollywood Chamber of Commerce, è uno dei simboli più riconoscibili dell'industria dell'intrattenimento a livello mondiale. Situata lungo Hollywood Boulevard e Vine Street, accoglie oltre 2.700 stelle dedicate a personalità di spicco del cinema, della musica, della televisione, della radio e del teatro dal vivo.

Ogni anno vengono selezionate nuove personalità, suddivise in diverse categorie, e la cerimonia di assegnazione è un evento di grande rilievo. L'inserimento di Roberto Bolle nella Classe 2027 consolida ulteriormente la presenza italiana in questa prestigiosa istituzione culturale di Hollywood.