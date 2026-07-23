La tredicesima edizione del censimento "I Luoghi del Cuore", promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura, sta registrando un notevole successo. A soli due mesi dall’avvio, sono state raccolte oltre 350.000 preferenze da parte di cittadini, scuole, associazioni, comuni e comitati locali. L'iniziativa si conferma un efficace catalizzatore per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, ponendo l'attenzione anche su luoghi spesso meno noti ma fondamentali per l'identità dei territori.

Nella classifica provvisoria, ai primi posti si distinguono le Lame di Puglia, una vasta area carsica tra l’altopiano delle Murge e il Mare Adriatico. Seguono le Grotte rupestri di Verzino, in provincia di Crotone, oggi parte della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo, e il Convento di Renacavata, nei pressi di Camerino, storica prima sede dell’Ordine dei Cappuccini e punto di riferimento del Cammino dei Cappuccini. Completano la top ten Villa San Leonardo al Palco a Prato, il Santuario delle Sette Chiese a Monselice, Cascina Monluè a Milano, il Ponte San Michele a Paderno d’Adda, il convento di San Domenico a Taggia, la chiesa di San Giovanni a Portogruaro e l’abbazia benedettina dei santi Nicola e Paolo VI a Rodengo Saiano.

Criteri di Partecipazione e Sostegno FAI

Il censimento valorizza la straordinaria varietà del patrimonio diffuso italiano, includendo non solo castelli e abbazie, ma anche aree naturali, edifici Liberty, grotte preistoriche, hangar per dirigibili, alberi monumentali e luoghi legati alla tradizione artigianale. I siti che raggiungeranno almeno 3.000 voti potranno accedere al bando FAI per ottenere contributi destinati a progetti di recupero, restauro o valorizzazione. Le prime tre posizioni a livello nazionale concorreranno per finanziamenti di 70.000, 60.000 e 50.000 euro, previa presentazione di un progetto specifico.

Le votazioni rimarranno aperte fino al 15 dicembre 2026. È possibile esprimere la propria preferenza online sul sito iluoghidelcuore.it o tramite moduli cartacei disponibili presso i comitati promotori e i punti di raccolta locali.

Il Contributo della Campania: Villa Pignatelli e Altri Siti

Anche la Campania dimostra una partecipazione significativa. Villa Pignatelli di Montecalvo, situata a San Giorgio a Cremano, è il monumento campano più votato finora, con 3.100 preferenze. Edificata nel 1747 per la principessa Emanuela Caracciolo Pignatelli, la villa rappresenta un importante esempio dell’architettura vesuviana del XVIII secolo, caratterizzata da una facciata monumentale, un portale in pietra lavica con bugne a punta di diamante e una cappella nobiliare. La sua storia include anche riprese cinematografiche per film come “Reality” di Matteo Garrone e “Io speriamo che me la cavo”, sebbene attualmente versi in un grave stato di degrado.

Tra gli altri siti campani di rilievo emersi dal censimento figurano la chiesa di Santa Maria Visita Poveri di Ottaviano, il Castello delle Pietre di Capua, il Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni, la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, la chiesa di Sant’Anna al Porto di Salerno e il polittico della Mercede con la processione di San Gennaro di Montecalvario a Napoli. Oltre cento realtà, tra associazioni, piccoli comuni, parrocchie e scuole, sono attivamente coinvolte nella promozione della raccolta voti nella regione.

L'Impatto Nazionale del Progetto FAI

Le oltre 350.000 preferenze raccolte, di cui 62.000 tramite moduli cartacei entro il 6 luglio, testimoniano un’ampia e diffusa partecipazione su tutto il territorio nazionale.

Il censimento offre un’opportunità concreta per la riscoperta e la valorizzazione di quella parte di patrimonio talvolta definita “minore”, ma che costituisce una parte integrante e fondamentale dell’identità nazionale. La classifica aggiornata fornisce una fotografia dinamica delle sensibilità e delle priorità espresse dagli italiani nei confronti dei propri beni culturali e paesaggistici.

Il coinvolgimento attivo di cittadini e comitati, inclusi comuni, scuole e realtà locali, nel raggiungere la soglia minima di 3.000 segnalazioni, sottolinea l'importanza attribuita alla tutela di luoghi spesso trascurati. Questo processo, che combina il voto popolare con una selezione tecnica dei progetti, alimenta un meccanismo di tutela attiva e partecipata del patrimonio italiano.