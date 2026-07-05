L'ultima edizione di Umbria Jazz ha ospitato un evento di grande risonanza: l'ultimo concerto dei Perigeo, storica formazione di riferimento nel panorama prog-jazz italiano. L'esibizione, tenutasi il 5 luglio 2026 sul palco allestito a Perugia, ha rappresentato un addio carico di profonda emozione, sia per il numeroso pubblico affezionato sia per la lunga storia del festival, che da decenni accoglie i maggiori interpreti mondiali del genere jazz e fusion.

Fondati nel 1971, i Perigeo vantano una lunga e ricca carriera, costellata da diverse esperienze musicali.

Durante la loro esibizione, hanno offerto un excursus che ha saputo fondere le atmosfere psichedeliche e sperimentali degli esordi con i più recenti arrangiamenti contemporanei, creando una perfetta armonia tra passato e presente. La formazione, composta da Giovanni Tommaso al basso, Claudio Fasoli al sassofono, Franco D'Andrea al pianoforte, Tony Sidney alla chitarra e Bruno Biriaco alla batteria, ha messo in mostra ancora una volta una sintonia musicale di notevole impatto. La platea, eterogenea e composta sia da veterani che da numerosi giovani, ha testimoniato la trasversalità del linguaggio musicale della band.

Un addio tra emozione e consapevolezza

La profonda rilevanza di questo evento è stata palpabile nell'intensità con cui la band ha salutato il pubblico.

I Perigeo si sono congedati con un repertorio articolato e momenti di pura improvvisazione, che hanno esaltato la loro intrinseca matrice jazz e la libertà creativa che li ha sempre contraddistinti. I musicisti, testimoni e protagonisti di diverse ere del jazz e della sperimentazione italiana, hanno dichiarato: “È stata una lunga storia, siamo felici di averla condivisa sul palco di Umbria Jazz, luogo simbolo per la musica in Italia”. Queste parole riflettono la loro gratitudine verso un festival che ha più volte accompagnato il percorso del gruppo, contribuendo a preservarne la memoria artistica e la capacità di coinvolgimento.

Il concerto è stato scandito dall'esecuzione di brani storici come “Azimut” e “Genealogia”, arricchiti da derivazioni improvvisative su temi classici, favorite dall'eccellente contesto acustico e dalla raffinata regia del festival.

Questo carattere di commiato ha aggiornato la narrazione legata ai Perigeo, proiettando la loro eredità nella contemporaneità e mantenendo viva quella tensione innovativa che ha contraddistinto il gruppo fin dai suoi esordi.

I Perigeo e Umbria Jazz: una relazione storica

I Perigeo hanno rappresentato una delle formazioni più significative del jazz-rock italiano degli anni Settanta. Oltre a un'intensa attività discografica, il gruppo ha calcato numerosi palchi prestigiosi, inclusi quelli di diverse edizioni di Umbria Jazz. Questo ha consolidato un rapporto speciale sia con il pubblico umbro sia con la direzione del festival. Umbria Jazz, nato nel 1973, è riconosciuto come uno dei principali festival internazionali dedicati al genere, con le sue sedi storiche a Perugia.

Nel corso degli anni, ha ospitato un'alternanza di artisti italiani e stranieri, contribuendo in modo determinante al successo e alla diffusione della musica jazz e delle sue contaminazioni sul territorio.

I singoli membri dei Perigeo sono anche solisti di fama nell'ambito jazzistico e didattico italiano. Giovanni Tommaso ha svolto ruoli fondamentali nella promozione della musica creativa, mentre Franco D’Andrea ha attraversato decenni di carriera tra jazz e sperimentazione. Claudio Fasoli e gli altri componenti sono stati artefici di numerosi progetti trasversali. La storia di Umbria Jazz e quella dei Perigeo si intersecano, come ribadito in questa edizione, nella comune volontà di fondere memoria e innovazione, lasciando un'impronta profonda nella cultura musicale nazionale.