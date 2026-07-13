Il pianista e compositore friulano Glauco Venier ha completato la complessa opera di correzione e riscrittura della partitura di «Psalms», un oratorio inedito del trombettista anglo-canadese Kenny Wheeler. L'idea di un'opera a tema sacro nacque in Wheeler circa venticinque anni fa, ispirato da «Proverbs and songs» di John Surman, ascoltato nel Duomo di Udine. Wheeler consegnò a Venier le cinquecento pagine dell'opera, invitandolo a eseguirla insieme a Modena, ma la trascrizione errata portò a un insuccesso.

Il risultato del meticoloso lavoro di Venier sarà presentato mercoledì 15 luglio a Roma, presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

L'evento celebra il passaggio di testimone tra Gorizia e Pordenone come Capitali Italiane della Cultura. In questa occasione, Kenny Wheeler, scomparso dodici anni fa, sarà idealmente sostituito dall'attore Giancarlo Giannini, che leggerà i Salmi dall'Antico Testamento di Davide, fonte d'ispirazione per il compositore. Per l'esecuzione romana, Glauco Venier sarà accompagnato al pianoforte dall'Insìum Ensemble, diretto da Valter Sivilotti, e dal gruppo vocale Odhecaton.

Questa di Roma sarà la terza esecuzione pubblica della versione corretta di «Psalms». Le prime due si sono tenute il 28 maggio nel Duomo di Venzone e il 30 maggio a Villa Manin di Passariano (Udine). Questi appuntamenti hanno celebrato il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, assumendo un profondo significato di memoria e rinascita.

Alle esecuzioni friulane hanno partecipato la cantante jazz Norma Winstone, il trombettista e musicologo Nick Smart – responsabile dell'archivio di Wheeler alla Royal Academy of Music di Londra – e Paolo Fresu.

Venier ha donato la partitura revisionata a Nick Smart per la conservazione presso la prestigiosa Royal Academy of Music. L'oratorio, prodotto da Euritmica, è un'opera inedita per voci, coro e ensemble strumentale, e comprende sette Salmi e un ottavo brano in stile spiritual/gospel, intitolato “La gloria a Dio”, “Inno all’amore e alla concordia” e altri. Il pianista ha rivelato di aver trovato casualmente, due anni fa, un libro fotocopiato contenente la partitura, interpretando il ritrovamento come un invito postumo di Wheeler a completare l'opera.

Le esecuzioni friulane: contesto, sostegno e protagonisti

Le tappe friulane di «Psalms» si sono svolte in luoghi simbolici: il Duomo di Venzone, emblema della ricostruzione post-sisma, e Villa Manin di Passariano, scrigno della cultura regionale. Questi eventi hanno rappresentato la prima assoluta dell'oratorio nella sua forma revisionata. Il progetto, «Psalms – Friuli 1976_2026», inserito nel calendario ufficiale delle commemorazioni per il terremoto del 1976, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Protezione Civile, dell'Associazione dei Comuni Terremotati e dei Sindaci della Ricostruzione, oltre al patrocinio del Ministero della Cultura e della Fondazione Friuli.

La produzione è stata curata dall'Associazione Culturale Euritmica in collaborazione con la Royal Academy of Music di Londra. L'ensemble coinvolto, composto da oltre venti elementi, includeva Norma Winstone (voce), Nick Smart (flicorno), Paolo Fresu (flicorno, solo a Villa Manin), Cristina Renzetti (voce), l'Insìum Ensemble e il coro vocale Odhecaton. La direzione musicale è stata affidata a Valter Sivilotti, con la regia dell'ideazione e dell'adattamento curata da Glauco Venier.