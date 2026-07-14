La dodicesima edizione de 'I racconti di Sabaudia', il libro estivo distribuito gratuitamente, prende il via il 14 luglio 2026. La distribuzione avverrà agli imbarchi del Terminal 1 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino e, dal 17 luglio, sulle spiagge laziali. Con una tiratura unica di quindicimila copie, l’iniziativa mira a essere un incentivo alla lettura e alla scrittura per un vasto pubblico.

Il progetto editoriale si è evoluto, includendo non solo racconti di autori non professionisti, ma anche narrativa che invita a riflettere su temi sociali.

Questa edizione si concentra in particolare sulle carceri e sul ricordo del magistrato Rosario Livatino. La sezione “Donne in divisa” presenta le storie di una rappresentante del Secondo Reparto Mobile Padova della Polizia di Stato e del comandante di una vedetta della Guardia di Finanza di Lampedusa, offrendo prospettive sul servizio.

Ampio sostegno per un'iniziativa culturale

La realizzazione de 'I racconti di Sabaudia' 2026 è stata possibile grazie al supporto di istituzioni e aziende. Hanno contribuito il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e Aeroporti di Roma. Fondamentale anche il sostegno di Regione Lazio, Comune di Sabaudia, Consorzio Mare Pontino, Enel, Esri Italia, Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, Varigrafica Alto Lazio e Vart Communication.

Questa sinergia evidenzia un’operazione culturale che promuove il libro come compagno di viaggio.

Il volume ospita testimonianze significative. L’ex magistrato Simonetta Matone ripercorre i suoi quattro anni come Giudice di Sorveglianza delle carceri del Lazio durante i complessi anni di piombo, evidenziando “la voglia di cambiamento, i primi permessi premio considerati una temerarietà, la disponibilità al dialogo con i detenuti, la determinazione nel cercare sempre uno spiraglio di umanità dentro il giusto rigore della legge”. Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, dalla sua cella di Rebibbia denuncia “le condizioni degradanti e irrispettose alla dignità umana patite nelle carceri a causa di un sovraffollamento”.

Marina Finiti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, racconta la vita di un detenuto, tra cadute, sofferenze e la possibilità di riscatto, con la consapevolezza che “dopo” possa esistere ancora un’altra vita. Storie che riflettono il valore della libertà.

Sabaudia: eccellenza ambientale e accessibilità

Sabaudia, località dell’iniziativa, ha ricevuto la sua ventiseiesima Bandiera Blu, riconoscimento per la qualità del mare, delle spiagge, dell’ambiente del Parco Nazionale del Circeo e dei servizi di accoglienza. L’amministrazione comunale si impegna per garantire la piena accessibilità delle spiagge a persone con ridotta capacità motoria e anziani. Sono state predisposte 35 passerelle in legno, di cui 4 senza gradini e con pendenze conformi alle normative, facilitando l’accesso all’arenile.

In aggiunta, è attivo un servizio di trasporto gratuito a chiamata per persone con disabilità e anziani, dall’abitazione alla spiaggia. Il trasferimento avviene con automezzi attrezzati, dotati di elevatore elettromeccanico e personale specializzato, che include l’uso di sedie a batteria per superare dislivelli sulle passerelle. Queste iniziative, che prevedono anche stalli riservati per i veicoli, sono state apprezzate dalla Foundation for Environmental Education. Le narrazioni de 'I racconti di Sabaudia' si inseriscono così in un contesto che celebra l’importanza della libertà e l’impegno per una società più inclusiva.