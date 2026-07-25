I Subsonica hanno inaugurato la rassegna musicale 'Arena in città' ad Ancona, esibendosi il 25 luglio 2026 in Piazza Cavour. Il concerto ha richiamato oltre duemila persone, segnando la prima tappa del tour 'Terre rare 96-26' che celebra i trent'anni di carriera della band torinese.

Il gruppo ha proposto oltre venti brani, dai successi storici come 'Tutti i miei sbagli', 'Nuova ossessione' e 'Strade', fino ai pezzi più recenti dell'ultimo album, tra cui 'Radio Mogadiscio'. Il pubblico ha cantato attivamente, riempiendo la piazza e le vie limitrofe, con molti che hanno seguito l'evento anche da fuori.

Il programma e l'impatto cittadino

L'esibizione dei Subsonica ha aperto una serie di cinque eventi in programma fino all'8 agosto nel centro di Ancona. La rassegna 'Arena in città' proseguirà con Francesco Gabbani (29 luglio), il Grupo Compay Segundo De Buena Vista Social Club (30 luglio), Emma (1 agosto) e Fabio Concato (8 agosto). L'obiettivo è superare i diecimila spettatori paganti complessivi.

L'assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, ha evidenziato il contributo di tali iniziative alla promozione dell'immagine della città, all'incremento dell'attrattività e al sostegno delle attività commerciali locali, con l'apertura prolungata di venticinque negozi. Eliantonio ha aggiunto: "La città si sta abituando a cambiare mentalità ed è pronta ad accogliere migliaia di visitatori e nuove opportunità, questo è un dato di fatto oggettivo".

Piazza Cavour: fulcro degli eventi

Piazza Cavour, sede del concerto, si conferma uno dei principali spazi pubblici di Ancona, ideale per grandi manifestazioni culturali. La sua centralità la rende un punto di riferimento per eventi di rilievo. Per garantire accesso e sicurezza, la gestione della viabilità e dei parcheggi è stata organizzata con specifiche indicazioni per traffico e aree di sosta.

L'evento ha coinvolto non solo il pubblico in piazza, ma anche numerosi cittadini e visitatori nelle vie adiacenti, confermando Piazza Cavour come polo di aggregazione centrale per Ancona.