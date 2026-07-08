Un giovane talento di Pesaro ha brillato nel panorama nazionale delle discipline classiche: Edoardo Masini, studente quindicenne del primo anno presso il Liceo Marconi di Pesaro, si è aggiudicato la vittoria nella prestigiosa gara nazionale di latino e greco. Questa competizione, che ogni anno riunisce i migliori studenti delle scuole superiori da ogni angolo d'Italia, ha visto Masini trionfare nella ventiseiesima edizione del concorso 'Latinus Ludus Mondaino'.

Il successo di Masini è stato celebrato con un significativo riconoscimento istituzionale.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l’assessora alle politiche educative e giovanili, Camilla Murgia, hanno accolto il giovane vincitore in municipio a fine maggio, per congratularsi personalmente del suo straordinario risultato. Edoardo, iscritto alla classe 1/a C del 'Marconi', ha conquistato il primo posto nella sezione E della competizione, dimostrando una notevole padronanza delle lingue classiche.

La prova del 'Latinus Ludus Mondaino' richiedeva la traduzione in italiano di un brano poetico latino, un compito da svolgere in un massimo di tre ore con il solo ausilio di vocabolario e penna. Masini ha raccontato di aver completato la traduzione in circa due ore e mezza, descrivendo l'esperienza come "molto bella e stimolante".

Per lui, si trattava della sua prima partecipazione a una gara di questo livello, preparata con dedizione grazie al supporto delle professoresse del suo liceo.

Il Latinus Ludus Mondaino: una competizione di prestigio

Il Latinus Ludus Mondaino si conferma un appuntamento annuale di grande rilevanza per gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane. La gara è concepita per valorizzare lo studio delle lingue classiche e promuovere l'eccellenza in queste discipline. La ventiseiesima edizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani talenti, suddivisi in diverse sezioni per garantire un confronto equo in base all'anno di corso e al livello di preparazione. L'evento si tiene a Mondaino, una località che si distingue per la sua attenzione alla cultura umanistica e alla promozione del sapere classico.

L'importanza del riconoscimento e il valore educativo

Durante la cerimonia di accoglienza in municipio, il sindaco Biancani e l'assessora Murgia hanno espresso parole di grande apprezzamento per il traguardo raggiunto da Edoardo Masini. Hanno sottolineato come la sua vittoria sia la chiara espressione di "preparazione, costanza e una straordinaria passione per lo studio". Il loro intervento ha anche evidenziato che un simile successo "conferma la qualità del percorso educativo offerto dalle nostre scuole", ribadendo l'importanza di investire nella formazione e nel sostegno dei giovani talenti. Questo riconoscimento istituzionale non solo celebra un singolo studente, ma testimonia anche l'impegno delle amministrazioni locali nel promuovere l'eccellenza scolastica e culturale nel territorio di Pesaro.