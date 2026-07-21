L'attrice e cantante Serena Rossi si esibirà con "SereNata a Napoli" il 23 luglio 2026 a Roma, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Lo spettacolo, scritto da Rossi con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli e parte del Summer Fest della Fondazione Musica per Roma, offre un viaggio immersivo di musica e parole. Intende narrare una Napoli di contraddizioni e anima femminile, esplorando la leggenda di Partenope, i canti dei vicoli, i suoni delle feste e le ninne nanne. Questa "serenata d'amore, nostalgia e ammirazione" è accompagnata da un'orchestra di sei elementi, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, i cui musicisti si integrano nella narrazione, enfatizzando le emozioni.

Una serenata per Napoli: tra mito e tradizione

"SereNata a Napoli" è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato alla città partenopea. L'artista, con la sua voce e forza interpretativa, tesse un mosaico di storie, canti e leggende, evocandone l'essenza: dalla mitologia della sirena Partenope, simbolo delle origini, alla vitalità dei quartieri popolari. Omaggia le tradizioni musicali generazionali, per emozionare e coinvolgere il pubblico nel cuore pulsante partenopeo.

L'orchestra di sei musicisti, guidata da Valeriano Chiaravalle, è cruciale: musiche e arrangiamenti valorizzano i testi, rafforzando il legame tra storie e atmosfere partenopee. Serena Rossi e l'ensemble offrono una dichiarazione d'amore, artistica e personale, per Napoli, in una serata ricca di suggestioni.

Il team creativo e il contesto culturale

Il progetto nasce da un'idea di Serena Rossi, con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. Direzione musicale e arrangiamenti di Valeriano Chiaravalle; la regia è di Cristina Redini. Prodotto da Savà Produzioni Creative e Agata Produzioni, lo spettacolo è un evento di punta del Summer Fest della Fondazione Musica per Roma, che arricchisce la vita artistica della capitale con appuntamenti di rilievo.

L'ambientazione nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica valorizza la struttura di Renzo Piano, uno dei maggiori spazi musicali italiani. Capace di accogliere migliaia di spettatori, consolida la centralità di Roma nel circuito culturale estivo. Biglietti da 40 euro. La serata è un simbolico ponte tra Napoli e Roma, guidato dalla creatività e dalla voce di Serena Rossi.