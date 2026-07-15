La 30ª edizione dell'Umbria Film Festival ha preso il via a Montone il 15 luglio 2026, inaugurando la sua programmazione con la proiezione de 'Il sogno di Francesco'. Il film, co-diretto da Arnaud Louvet e Renaud Fély, è stato il fulcro della serata inaugurale in Piazza Fortebraccio, preceduto dalla cerimonia di apertura e dalla presentazione dei cortometraggi 'Gently' e 'Backstreet Birds'. Alla serata hanno partecipato il co-regista Arnaud Louvet e il produttore Francesco Virga. L'opera offre un ritratto di San Francesco non solo come figura spirituale, ma come uomo politico e radicale, capace di mettere in discussione il proprio tempo, confrontarsi con il potere e guidare un movimento le cui tensioni richiamano sorprendentemente quelle dell'attivismo contemporaneo.

Il programma del festival è proseguito il 16 luglio con l'incontro 'Oltre la visione: accessibilità, cultura e inclusione', organizzato dall'associazione Cofad e da Atlante Servizi Culturali presso il Cinema Ed Lewis. Nel pomeriggio, il Teatro San Fedele ha ospitato il secondo appuntamento con ShortsUp, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi per ragazzi. La serata in Piazza Fortebraccio ha visto la proiezione di 'Everyday in Gaza' e 'Chronicles From the Siege', opere di Abdallah Al‑Khatib, che ha presenziato all'evento per raccontare le vite sotto assedio.

La giornata del 17 luglio è stata interamente dedicata a Dario Fo, in occasione del centenario della sua nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa.

Gli appuntamenti hanno incluso l'incontro 'Commedia e satira, il linguaggio della libertà' al Cinema Ed Lewis e la messa in scena di 'Mistero buffo' al Teatro San Fedele. In serata, in Piazza Fortebraccio, dopo le proiezioni di 'In Our Hands' e 'Scuritade', è stato proiettato 'Lo svitato' di Carlo Lizzani, alla presenza di Mattea Fo e Stefano Bertea. La giornata ha segnato anche l'inizio di AmarCorti, il concorso dedicato ai cortometraggi italiani.

I momenti salienti del festival

Sabato 18 luglio, il Cinema Ed Lewis ha ospitato l'incontro 'Quando nasce uno sguardo. Il futuro prende forma', un approfondimento sul mondo del cortometraggio, mentre il Teatro San Fedele ha continuato ad accogliere le proiezioni di AmarCorti.

La serata in Piazza Fortebraccio ha reso omaggio a Gillo Pontecorvo, a vent'anni dalla sua morte e nel 60° anniversario dell'uscita de 'La battaglia di Algeri', con la partecipazione di Marco Pontecorvo. A seguire, la sezione 'Wtf‑ Off: The Return ‑ Between Chaos and Vertigo' ha presentato una selezione di cortometraggi innovativi e fuori dagli schemi.

La giornata conclusiva, domenica 19 luglio, si è aperta al Cinema Ed Lewis con l'incontro 'Titoli di coda. I mestieri del cinema'. Nel pomeriggio, il Teatro San Fedele ha proposto il terzo e ultimo programma di AmarCorti, mentre in Piazza Fortebraccio si è tenuto il Concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio. La serata ha culminato con la proclamazione dei vincitori dei concorsi ShortsUp e AmarCorti, e con la consegna di un riconoscimento alla regista Gurinder Chadha.

La 30ª edizione del festival si è conclusa con la proiezione di 'Leviticus' di Adrian Chiarella, inserito nella sezione 'The Square: film sotto le stelle'.

Informazioni utili e accessibilità

Tutte le proiezioni e gli eventi dell'Umbria Film Festival sono stati offerti a ingresso gratuito e non hanno richiesto alcuna prenotazione, rendendo la cultura cinematografica accessibile a un vasto pubblico. Il festival si è svolto principalmente nelle suggestive location di Piazza Fortebraccio, del Cinema Ed Lewis e del Teatro San Fedele a Montone. L'evento ha coinvolto figure di rilievo internazionale e ha proposto una ricca selezione di film, cortometraggi e incontri dedicati a temi di attualità, inclusione sociale e memoria storica, confermando la sua importanza come appuntamento culturale di spicco nella regione, promuovendo il dialogo tra cinema, territorio e pubblico sin dalla sua fondazione nel 1997.