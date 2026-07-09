Ha preso il via l'edizione numero 60 del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, inaugurata mercoledì 8 e giovedì 9 luglio con la prima nazionale di “Don Giovanni” di Molière. La suggestiva piazza Sant’Agostino ha ospitato lo spettacolo che vede Simone Toni nei panni del celebre libertino e Enzo Paci in quelli del servitore Sganarello. La regia è firmata da Carlo Sciaccaluga, che ha diretto un cast prevalentemente femminile. Federica Castellini, Giorgia Coco e Francesca Osso interpretano la moltitudine di personaggi che animano la vicenda, tra chi si oppone a Don Giovanni e chi ne subisce le conseguenze, fino alla drammatica vendetta finale del Commendatore.

Il festival, sotto la direzione artistica di Maximilian Nisi, prosegue nel weekend dell’11 e 12 luglio con “Elettra 1944”, un’opera scritta e diretta da Giancarlo Nicoletti. Sul palco, un cast di rilievo con Pamela Villoresi, Giulio Corso, Francesco Foti e Alice Spisa. L'intera manifestazione si estende dall’8 luglio al 13 agosto 2026, offrendo un ricco cartellone di spettacoli che include diverse prime nazionali e anteprime. Tra le produzioni di punta figura proprio il “Don Giovanni”, frutto della collaborazione tra la compagnia Gli Incauti e il Teatro Nazionale di Genova. Un’importante scelta del direttore artistico Nisi è stata quella di dare ampio spazio e visibilità ai giovani artisti, come testimoniato dalla cura delle scene e dei costumi affidata agli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Le produzioni in scena e il calendario del festival

La messa in scena del “Don Giovanni” di Molière si avvale della celebre traduzione di Edoardo Sanguineti. La direzione artistica è di Carlo Sciaccaluga, con le luci curate da Aldo Mantovani. Le scenografie e i costumi, elementi distintivi di questa edizione, sono stati ideati e realizzati dagli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, tra cui Arianna Roveri, Siria Siri, Olimpia Cecilia Tonini, Matilde Grillo, Andrea Parodi, Virginia Serino e Giulia Servili. Leonardo Nicolini ha ricoperto il ruolo di assistente alla regia. La produzione è a cura di Gli Incauti e del Teatro Nazionale di Genova.

Il programma del festival include anche altri appuntamenti di grande interesse.

Il 28 e 29 luglio, il Teatro Nazionale di Genova presenterà una prima assoluta: “Ci vediamo all’alba” di Zinnie Harris. Questo testo intenso e magico sarà interpretato da due attrici molto apprezzate nel panorama teatrale italiano, Anna Della Rosa e Linda Gennari, e andrà in scena al Teatro Gassman di Borgio. Il festival, dunque, offre un calendario variegato e di alto livello, con spettacoli e artisti che animeranno le serate liguri fino alla metà di agosto.

Il prestigio del Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Il Festival Teatrale di Borgio Verezzi si conferma un appuntamento di spicco nel panorama culturale italiano. Ogni anno, il borgo ligure accoglie una programmazione attenta a valorizzare sia le produzioni consolidate sia le nuove proposte, con un’attenzione particolare alle prime nazionali e alle anteprime di compagnie italiane.

La manifestazione, che si svolge prevalentemente nella suggestiva piazza Sant’Agostino, è riconosciuta come uno degli eventi teatrali più longevi e prestigiosi a livello nazionale. Con una storia che affonda le radici nel 1967, il festival ha ospitato nel corso degli anni numerosi nomi illustri della scena teatrale italiana, consolidando la sua reputazione come vetrina di eccellenza e innovazione.