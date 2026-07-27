Il 77° Premio Michetti è stato assegnato all’unanimità al duo Eva & Franco Mattes per l’opera "Are You Still There?" (2025). Questo video, generato con intelligenza artificiale, esplora con ironia e profondità critica le complesse trasformazioni dell’identità, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nell’ecosistema digitale contemporaneo. La giuria ha motivato la sua scelta riconoscendo la loro «ricerca anticipatrice che intreccia media art, performance, installazione e pratiche di rete» e il «rigore critico con cui indagano le trasformazioni dell’identità, dell’immagine, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nella cosmovisione digitale».

La mostra "Cosmovisions" e i suoi protagonisti

La cerimonia di premiazione ha inaugurato la mostra Cosmovisions, allestita presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare (Chieti) e visitabile dal 25 luglio al 13 settembre 2026. Curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi, l’esposizione riunisce ventuno artisti italiani e internazionali. Tra i nomi presenti figurano Jacopo Belloni, Benni Bosetto, Danilo Correale, Binta Diaw, Irene Fenara, Diego Gualandris, Viola Leddi, Romana Londi, Lorenza Longhi, Agnes Questionmark, Alfatih, S()fia Braga, Carola Bonfili, Alex Chalmers, Silvia Dal Dosso, Federica Di Pietrantonio, Eva Gold, Massimo Grimaldi, Lorem, Eva & Franco Mattes e Matteo Nasini. Le quarantotto opere esposte, tra installazioni, video e lavori multimediali, offrono una profonda riflessione sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie digitali, interrogando il rapporto tra innovazione, ecosistema umano e ambiente naturale.

Menzione speciale e la storia del Premio Michetti

Una menzione speciale è stata attribuita a Danilo Correale per l’opera "Equivalent Units" (2017). La giuria ha riconosciuto la sua sensibilità creativa e il rigore interdisciplinare nell’analisi delle trasformazioni del lavoro, delle economie contemporanee e delle strutture sociali. Il Premio Michetti, fondato nel 1947 a Francavilla al Mare in omaggio al pittore Francesco Paolo Michetti, si conferma uno dei più autorevoli riconoscimenti dedicati all’arte contemporanea in Italia e il secondo più longevo dopo la Biennale di Venezia. Da quasi ottant’anni, il Premio accompagna l’evoluzione della ricerca artistica nazionale e internazionale, fungendo da osservatorio privilegiato e luogo di confronto tra linguaggi, visioni e generazioni.

Tematiche e organizzazione dell'edizione 2026

L’edizione 2026 del Premio è presieduta da Cristiana Perrella, con una giuria composta da Franco Pomilio, Pier Luigi Sacco, Carla Subrizi e Andrea Viliani. La mostra Cosmovisions propone due sguardi distinti: da un lato, un’indagine sul mondo meccanico, l’automazione e la robotica; dall’altro, una riflessione ispirata alla visione di un universo vivente, che contrappone alle intelligenze artificiali la fragilità dell’umano e la capacità di tessere connessioni. L’esposizione trae ispirazione dal pensiero del filosofo e attivista amazzonico Ailton Krenak, che riflette sulla “cosmovisione” dei popoli indigeni, intesa come consapevolezza che la vita forma un sistema interconnesso tra tutti gli organismi. La mostra è aperta al pubblico al Museo Michetti, in Piazza San Domenico 1, Francavilla al Mare, dal 25 luglio al 13 settembre 2026, con inaugurazione avvenuta alle ore 18:00.