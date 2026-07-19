Un’esplosione di applausi e risate ha salutato ieri sera all’Arena Sferisterio la nuova produzione de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, con la regia di Daniele Menghini. Seconda opera in cartellone al 62° Macerata Opera Festival, lo spettacolo ha incantato il pubblico con un’ambientazione originale: un moderno teatro di posa dove, tra schermi televisivi e scenografie dai colori vivaci, la celebre vicenda si è trasformata in una dinamica ispirata al mondo delle soap opera.

La classica storia d’amore tra il Conte di Almaviva e Rosina, ostacolata dal tutore Don Bartolo, si è svolta in un set televisivo caotico e frenetico, con arredi e costumi volutamente sopra le righe.

La regia ha sapientemente intrecciato tre filoni narrativi: "F*cktoum", dove Figaro, parrucchiere, unisce gli innamorati; "Calunnia", formato condotto da Don Basilio per separarli; e "L’inutil precauzione", settecentesco, con Rosina costretta a recitare dall’avido produttore Bartolo, che la vuole sottrarre ad Almaviva, qui politico influente ma poco noto. Lo scenario coloratissimo, animato da automobili e dagli esuberanti costumi di Nika Campisi (Don Basilio punk-rock, Figaro motociclista, Rosina in abito rosa con ampia gonna e parrucca coordinata), ha creato una "follia organizzata". Mime e l’influencer-narratrice Valentina Anzani, in lustrini e paillettes, hanno arricchito la scena, con quest'ultima continuamente interrotta nei suoi tentativi di spiegare la trama.

Questa interpretazione, tra gag e colpi di scena ritrasmessi sugli schermi laterali, ha assunto i toni di una parodia brillante.

Un finale inatteso e un cast di alto livello

Il tradizionale lieto fine, con la firma della proposta di nozze tra Rosina e Almaviva, ha riservato una sorpresa. Rosina – in un vistoso abito da sposa stile meringa – ha compiuto un inatteso gesto di ribellione, fuggendo dall’Arena e rifiutando sia il ruolo di figlioccia sia quello di moglie, il tutto catturato dalle telecamere in un guizzo dal tono femminista. Il pubblico ha applaudito e riso a lungo per la riuscita della rappresentazione. Il cast ha offerto prestazioni d’insieme convincenti sia attorialmente che vocalmente.

Raffaella Lupinacci ha interpretato una Rosina frizzante e sempre in parte, mentre Ruzil Gatin, veterano nel ruolo di Almaviva, ha partecipato con esperienza pur non essendo in perfetta forma. Particolare apprezzamento ha riscosso Marco Filippo Romano come Don Bartolo, vera rivelazione della serata, affiancato da Grisha Martirosyan (Figaro), Riccardo Fassi (Don Basilio), Giulia Mazzolla (Berta) e Valerio Morelli (Fiorello). La direzione d’orchestra è stata affidata a Jacopo Brusa, sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, e il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, preparato da Christian Starinieri, ha completato l’eccellente quadro musicale.

Il Macerata Opera Festival: tra innovazione e tradizione

L’Arena Sferisterio di Macerata si conferma la storica e prestigiosa sede del Macerata Opera Festival, un evento che ribadisce la sua importanza nel panorama lirico italiano, proponendo un’offerta innovativa e attenta alla contemporaneità. Questa sessantaduesima edizione prevede ulteriori repliche de Il Barbiere di Siviglia nelle date del 24 luglio, 2 e 8 agosto. L’allestimento evidenzia la volontà della direzione artistica di sperimentare nuovi linguaggi scenici senza compromettere l’alta qualità musicale e interpretativa, guidando il pubblico a riscoprire in chiave moderna i grandi capolavori del repertorio lirico italiano.