Il Be Alternative Festival torna dal 31 luglio al 2 agosto sulle rive del Lago Cecita, nel cuore del Parco Nazionale della Sila. Giunto alla sua diciassettesima edizione, l'evento si conferma un appuntamento di riferimento per la scena musicale e culturale calabrese. L'obiettivo è la valorizzazione del territorio attraverso la musica dal vivo, intrecciando cultura, ambiente e coinvolgimento locale.

L’edizione 2026 propone un ricco cartellone. Il 31 luglio si esibiranno Mogwai (unica data Sud Italia), Kings of Convenience e Altea, con sonorità variegate.

Il 1° agosto sarà la volta dei Subsonica (unica tappa calabrese), affiancati da Mille ed Eman, con le sue contaminazioni. La chiusura, il 2 agosto, vedrà protagonisti Daniele Silvestri, con Giorgio Poi ("Schegge" e quartetto d'archi) e Marco Castello, voce originale della nuova scena cantautorale italiana. Nelle tre giornate, dj set estenderanno l'esperienza musicale. Oltre ai concerti, trekking, escursioni e degustazioni di prodotti tipici arricchiranno l'offerta, creando un'esperienza immersiva di musica, natura e identità locale.

Programma esteso e impatto territoriale

Il programma 2026 del Be Alternative Festival è un "viaggio" che prende avvio già dal 12 luglio con tappe diffuse. Tra le location figurano la Riserva FAI I Giganti della Sila, Piazza XV Marzo a Cosenza e Camigliatello Silano.

Artisti come i Litfiba (unica data calabrese del tour "Quarant'anni di 17 Re"), Eugenio in Via Di Gioia, Sarafine, Tära, Birthh e Frah Quintale animeranno queste prime date, consolidando l'impatto culturale e territoriale della manifestazione in Calabria. Il festival si fonda sulla musica al servizio del territorio, promuovendo i paesaggi della Sila e le sue risorse. La scelta delle diverse location riflette una progettualità volta a offrire spettacoli di qualità e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela paesaggistica e della sostenibilità. L'integrazione tra spettacolo dal vivo, attività all'aperto e prodotti agroalimentari d'eccellenza evidenzia la sinergia tra cultura e ambiente come chiave per la promozione e riscoperta dell'identità locale calabrese.