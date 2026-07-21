Il biopic "I Play Rocky" (Rocky sono io), diretto da Peter Farrelly, porta sul grande schermo la straordinaria ascesa di Sylvester Stallone, dagli inizi difficili al successo clamoroso con "Rocky". Il film, con il 26enne Anthony Ippolito nei panni di Stallone, debutterà in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) 2026, in programma dal 10 al 20 settembre. L'uscita negli Stati Uniti è prevista per novembre, cinquant'anni esatti dopo il celebre lungometraggio di John Avildsen.

La trama ripercorre gli anni difficili di Stallone, tra lavori precari e ruoli marginali, fino al 1976, anno di svolta.

Su suggerimento della prima moglie, Sasha Czack, l'attore decide di scrivere una sceneggiatura su un pugile perdente, ponendo come condizione irrevocabile di interpretare lui stesso il protagonista. Peter Farrelly ha definito lo script "il migliore che abbia mai letto", precisando: "Non volevamo rifare Rocky, ma raccontare cosa ha portato a girarlo". Il film include tra cinque e sette minuti di scene identiche all'originale, con una fedeltà tale da renderle indistinguibili dal film vincitore di tre Oscar nel 1977, incluso quello come miglior film.

Il cast e la preparazione degli attori

Il cast di "I Play Rocky" comprende Matt Dillon nel ruolo del padre di Stallone, Frank Stallone Sr.; AnnaSophia Robb nei panni di Sasha Czack, prima moglie dell'attore; Kiki Seto come interprete di Talia Shire; Stephan James nel ruolo di Carl Weathers; e P.J.

Byrne che impersona il produttore Irwin Winkler. Completano il cast Toby Kebbell, Tracy Letts e Jay Duplass.

Anthony Ippolito, interprete principale noto anche per "Purple Hearts", ha intrapreso una significativa trasformazione fisica per il ruolo, aumentando la massa muscolare e studiando a fondo la filmografia di Stallone. "Ho cercato di immergermi il più possibile nella sua carriera, guardando tutte le sue vecchie interviste e film, come 'Lords of Flatbush'. È stato un lavoro intenso ma bellissimo, cercare di assorbire tutto", ha spiegato Ippolito, sottolineando l'impegno per una interpretazione credibile.

Kiki Seto, che riveste il ruolo di Talia Shire, si è preparata con ricerche approfondite, visionando interviste e leggendo un e-book dedicato all'attrice.

L'incontro telefonico con la vera Shire ha rappresentato una tappa fondamentale: "Mi ha raccontato quello che provava e mi ha parlato della sua interpretazione di Adriana e di quanto amasse Stallone. È stato davvero incredibile".

"I Play Rocky" al Toronto International Film Festival

"I Play Rocky" sarà presentato in una delle principali sezioni del TIFF 2026, manifestazione che quest'anno propone oltre 60 film tra gala e presentazioni speciali. Il Festival, appuntamento cardine per l'industria cinematografica mondiale, precede le uscite autunnali e rappresenta una vetrina importante per pellicole destinate alla stagione dei premi. La programmazione include altri titoli di rilievo come "Misty Green" di Chris Rock e numerose anteprime internazionali e canadesi.

Il racconto della genesi di "Rocky" e del riscatto di Stallone risuona come un omaggio al cinema capace di cambiare i destini dei suoi protagonisti. L'attenzione agli aspetti biografici e filologici da parte di Farrelly e del cast promette una ricostruzione fedele e significativa di una delle storie più iconiche di Hollywood.