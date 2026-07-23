Il celebre tenore Andrea Bocelli sarà protagonista di un significativo evento musicale il prossimo 29 luglio, esibendosi al Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo. L'occasione è un concerto speciale dedicato al Santo Padre, che si inserisce in un periodo estivo ricco di appuntamenti musicali per il Pontefice. Questo evento segue di pochi giorni un altro concerto, offerto il 18 luglio dalla diocesi di Albano, al quale il Papa aveva già preso parte, dedicando il suo tempo estivo non solo alla preghiera e alla lettura, ma anche allo sport e a momenti di arricchimento musicale.

Durante la sua esibizione, il maestro Bocelli interpreterà il suggestivo 'Cantico della pace', un brano che risuonerà con un significato particolare. Ad accompagnarlo sul palco sarà un coro composto da circa 170 giovani coristi, la cui età varia tra i 6 e i 18 anni. Questi giovani talenti fanno parte del progetto globale 'Abf Voices of', una lodevole iniziativa promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli. Il progetto è specificamente ideato per coinvolgere bambini e ragazzi che provengono da contesti socio-economici svantaggiati, offrendo loro un'opportunità unica. Le realtà rappresentate includono diverse aree del mondo, come l'Uganda, Gerusalemme, Napoli e Camerino, sottolineando la portata internazionale e inclusiva dell'iniziativa.

L'intera manifestazione assume un valore ancora più profondo, inserendosi nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco e, al contempo, commemorando il quindicesimo anniversario della fondazione stessa.

Un'esperienza di crescita e condivisione per i giovani coristi

I giovani coristi, giunti a Castel Gandolfo da diverse parti del mondo, avranno l'opportunità di vivere alcuni giorni di intensa convivenza e profondo scambio culturale. Questo periodo sarà caratterizzato da una serie di incontri e attività comuni, pensate per favorire l'interazione e la crescita personale e collettiva. Prima di incontrare il Santo Padre per l'attesissima esibizione, i partecipanti avranno l'onore di esibirsi anche di fronte al presidente italiano Sergio Mattarella, un momento che aggiunge ulteriore prestigio all'iniziativa.

Per Andrea Bocelli, questo concerto rappresenta una nuova e significativa tappa nel suo percorso artistico e umanitario. Non è la prima volta, infatti, che il tenore si esibisce in questo contesto: già nel settembre precedente, aveva cantato per il Papa in occasione dell'inaugurazione del Borgo Laudato si’, sempre nella splendida cornice di Castel Gandolfo, consolidando un legame speciale con questi luoghi e con le iniziative pontificie.

La Fondazione Andrea Bocelli: impegno sociale e inclusione attraverso la musica

La Fondazione Andrea Bocelli, in qualità di promotrice di questa iniziativa di grande rilevanza, si distingue per il suo costante impegno nel sostenere bambini e ragazzi che vivono in situazioni di vulnerabilità.

Attraverso una vasta gamma di progetti educativi e musicali, la fondazione mira a offrire opportunità concrete di sviluppo e riscatto. Il progetto “Abf Voices of” è un esempio emblematico di questa missione, focalizzandosi sulla promozione dell'inclusione sociale e culturale. L'obiettivo è chiaro: fornire ai giovani partecipanti strumenti e occasioni di crescita, favorendo l'incontro e il dialogo tra realtà internazionali diverse. L'evento del 29 luglio, con la sua risonanza e il suo significato, si configura come un momento culminante all'interno del calendario delle attività della fondazione, che con orgoglio celebra il suo quindicesimo anno di attività, testimoniando un decennio e mezzo di dedizione e successi nel campo dell'aiuto umanitario e culturale.