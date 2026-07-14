Dopo oltre quattro mesi negli Stati Uniti, l’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello è tornata nella sala 15 della sezione Rinascimento della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Protagonista della mostra “Raphael: Sublime Poetry” al Metropolitan Museum di New York, il dipinto è stato capolavoro centrale dell’esposizione.

Il rientro dell’opera è significativo per il museo bolognese, che riaccoglie un suo pezzo celebre. Realizzata nel 1518, l’Estasi di Santa Cecilia è massima espressione del classicismo maturo di Raffaello del periodo romano, commissionata per la cappella di Elena Duglioli nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna.

La tela si distingue per equilibrio compositivo, cromatico e ricchezza iconografica.

Significato e storia del capolavoro

La scena raffigura Santa Cecilia in estasi mistica, con lo sguardo verso il coro angelico, simbolo di musica celeste e amore divino. Tra le mani, un organo portativo le cui canne scivolano a terra, gesto che simboleggia l’abbandono dei piaceri terreni per la contemplazione del divino. Ai piedi, strumenti musicali dipinti da Giovanni da Udine, allievo, rafforzano il significato allegorico, contrapponendo musica terrena e celeste.

Alta quasi due metri e mezzo, l’Estasi di Santa Cecilia ha compiuto diversi viaggi storici: da Roma a Bologna, poi a Parigi e ritorno, fino al trasferimento a New York per la mostra su Raffaello.

Fu commissionata dalla famiglia bolognese dei Dall’Olio per la cappella di Elena Duglioli Dall’Olio, beatificata nell’Ottocento. Per l’allestimento, Raffaello affidò l’opera a Francesco Francia.

La mostra “Raphael: Sublime Poetry”

La mostra “Raphael: Sublime Poetry”, curata da Carmen Bambach, ha esposto oltre duecento opere – dipinti, disegni, arazzi e oggetti decorativi – da prestigiosi musei europei. Frutto di sette anni di studio, ha esplorato il rapporto tra disegni preparatori e opere compiute, e l’evoluzione della rappresentazione femminile in Raffaello. L’Estasi di Santa Cecilia, tra i ventitré dipinti, ha avuto ruolo centrale, illustrando la stagione artistica del maestro urbinate e il valore del patrimonio della Pinacoteca di Bologna.

La presenza dell’opera a New York ha permesso di ricomporre la Pala di Sant’Antonio, smembrata da quattro secoli, e di creare dialoghi tra capolavori come la Fornarina e la Muta, oltre agli arazzi della Cappella Sistina. Questi, derivati da cartoni raffaelleschi, hanno ricreato uno studio di Raffaello, dove allievi e artisti potevano studiare e conversare. L’Estasi di Santa Cecilia, ora a Bologna, resta tra le più alte testimonianze della pittura rinascimentale italiana.