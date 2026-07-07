Dall'8 luglio all'11 ottobre 2026, le Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo Barberini, nel cuore di Roma, ospitano un evento culturale di risonanza internazionale: l'esposizione di "Donna in blu che legge una lettera", uno dei più celebri capolavori di Johannes Vermeer. Questo dipinto iconico, simbolo della pittura olandese del Seicento, giunge nella capitale grazie a un prestito eccezionale concesso dal prestigioso Rijksmuseum di Amsterdam, rendendo l'appuntamento imperdibile per gli amanti dell'arte.

L'iniziativa espositiva, curata con maestria da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita, si inserisce nel più ampio programma di collaborazioni internazionali che il museo romano ha intrapreso.

L'obiettivo è chiaro: arricchire il panorama culturale italiano portando nel paese opere simbolo della grande tradizione artistica europea. Realizzato tra il 1663 e il 1664, il dipinto cattura una giovane donna assorta nella lettura di una lettera, immersa in un ambiente domestico rischiarato da una luce soffusa proveniente da una finestra. L'opera è universalmente riconosciuta come uno degli esempi più alti della pittura di Vermeer, capace di trasformare una scena quotidiana in un'immagine di intensa introspezione, giocata su un equilibrio compositivo impeccabile e una qualità della luce senza pari.

La rarità di Vermeer e il percorso espositivo

La presenza di questo dipinto a Roma assume un significato ancora maggiore data la rarità delle opere di Vermeer.

Sono infatti poco più di una trentina i dipinti universalmente attribuiti al maestro olandese, e nessuno di essi è conservato stabilmente in Italia. L'esposizione offre quindi un'occasione unica per ammirare da vicino la sua arte. Il percorso espositivo si articola tra la Sala Ovale e la Sala Paesaggi di Palazzo Barberini, dove "Donna in blu che legge una lettera" sarà allestita in uno spazio appositamente concepito per favorire una visione ravvicinata e un'esperienza immersiva.

A corredo della mostra, i visitatori potranno usufruire di contenuti digitali dedicati, pensati per approfondire la straordinaria tecnica pittorica di Vermeer, ripercorrere la storia affascinante dell'opera e immergersi nel contesto culturale della Delft del XVII secolo.

Un'attenzione particolare è rivolta al restauro eseguito dal Rijksmuseum nel 2010. Questo intervento ha non solo restituito la brillantezza originaria alla tavolozza del dipinto, evidenziando in particolare la profondità dei blu intensi, ma ha anche permesso nuove e significative acquisizioni sul processo creativo dell'artista, rivelando preziosi dettagli esecutivi e offrendo nuove chiavi di lettura del capolavoro.

Informazioni utili per la visita

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00. L'ultimo ingresso è consentito fino alle 18:00. Il lunedì è il giorno di chiusura settimanale. Per coloro che desiderano visitarla, l'ingresso sarà gratuito la prima domenica di ogni mese, sebbene la prenotazione sia vivamente consigliata per garantire un'esperienza ottimale.

Questa iniziativa ribadisce l'impegno costante delle Gallerie Nazionali di Arte Antica nel promuovere l'accesso del pubblico a opere di eccezionale valore artistico provenienti dalle più importanti collezioni internazionali, offrendo nuove opportunità di conoscenza e approfondimento culturale.