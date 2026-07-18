Il Castello di Barletta si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande risonanza: la mostra “Warhol Vs Banksy”. Dal 18 luglio al 29 novembre 2026, il maniero pugliese ospiterà oltre cento opere tra tele, poster e vinili, offrendo ai visitatori un’immersione nel mondo di due tra gli artisti più influenti e discussi dell’arte contemporanea.

L’esposizione, frutto di un’attenta selezione, raccoglie lavori provenienti da notevoli collezioni private e da prestigiose gallerie d’arte, garantendo un panorama completo e approfondito sulla produzione artistica di Andy Warhol e Banksy.

Tra i pezzi più significativi in mostra, spiccano la celebre Kate Moss di Banksy e l’iconico ritratto di Marilyn Monroe, realizzato da Warhol dopo la scomparsa dell’attrice nel 1962, un’opera che testimonia la sua capacità di elevare l’immagine a simbolo eterno.

Il percorso espositivo prosegue con una serie di ritratti firmati Warhol, dedicati a figure emblematiche del suo tempo come Mick Jagger, Keith Haring, Liza Minnelli, Mao e Kennedy, che evidenziano la sua ossessione per la celebrità e la cultura di massa. Di Banksy, artista dall’identità misteriosa, è presente anche l’opera Regina Vittoria, un esempio della sua critica sociale e politica.

Il dialogo tra Pop Art e Street Art

La mostra “Warhol Vs Banksy” è patrocinata dal Comune di Barletta, prodotta e organizzata da Metamorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta.

L’allestimento è pensato per mettere in luce le profonde differenze e le sorprendenti affinità tra i due maestri. Da un lato, Warhol, che ha saputo trasformare le sue creazioni in veri e propri prodotti di consumo e brand riconoscibili, ridefinendo il concetto stesso di arte nell’era della riproducibilità tecnica. Dall’altro, Banksy, che ha fatto dell’anonimato la sua cifra stilistica, elevandosi a icona globale della street art e utilizzando l’arte come strumento di denuncia e riflessione sociale.

Un elemento di particolare interesse è il dialogo che si crea tra le opere. Ne è un esempio l’iconica banana del 1967, copertina dell’album The Velvet Underground & Nico, firmata da Warhol, che trova una risposta contemporanea nell’opera di Banksy intitolata Pulp Fiction.

In quest’ultima, John Travolta è raffigurato con una banana in stile Warhol al posto della tradizionale pistola, creando un ponte visivo e concettuale tra i due linguaggi artistici e le loro rispettive epoche.

Oltre alle tele e ai poster, l’esposizione include una ricca sezione dedicata alla musica, con oltre cinquanta vinili firmati da Warhol e una selezione di CD con copertine realizzate da Banksy, a testimonianza dell’influenza trasversale di entrambi gli artisti sulla cultura popolare.

Il Castello di Barletta: cornice storica per l’arte moderna

Il Castello di Barletta, sede di questa prestigiosa rassegna, non è solo un monumento storico di grande importanza per la città, ma anche un polo culturale dinamico della Puglia.

La sua struttura, di origine normanna, offre un contesto suggestivo e unico per l’arte moderna e contemporanea. Regolarmente, il castello ospita eventi artistici e culturali di rilievo, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e artistico locale e ad attrarre visitatori da ogni dove.

Situato nel cuore del centro storico di Barletta, il castello mette a disposizione ampi e versatili spazi espositivi, ideali per accogliere mostre di grande richiamo internazionale come quella dedicata a Warhol e Banksy. La scelta di questa location sottolinea l’impegno della città nel promuovere la cultura e l’arte, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile in un ambiente ricco di storia.