Il Cirque du Soleil si prepara a fare il suo atteso ritorno a Trieste nell'estate del 2027, portando in scena “Echo”, uno degli spettacoli più innovativi e visivamente imponenti del repertorio della celebre compagnia canadese. L'annuncio, avvenuto durante un incontro dedicato alla presentazione del tour italiano, ha rivelato che, dopo la prima europea a Milano il 6 maggio 2027, lo spettacolo farà tappa a Trieste. Qui, dal 25 giugno al 25 luglio, il tradizionale Grand Chapiteau sarà allestito nell'area del Silos di Porto Vecchio, confermando la città giuliana come una delle principali destinazioni per il Cirque du Soleil in Italia.

Questo ritorno segue il grande successo di “Alegría” nel 2025, che aveva richiamato decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e dall'estero, generando significative ricadute positive per il turismo e l'economia locale. “Echo” si presenta come una favola contemporanea che esplora i temi universali della connessione, della scoperta, del cambiamento e della forza propositiva della giovinezza. Al centro della scena, un imponente e misterioso cubo, alto come un edificio di due piani e capace di ruotare su sé stesso, creerà l'illusione ottica di fluttuare sospeso, trasformando continuamente lo spazio scenico e accompagnando le evoluzioni degli artisti. La colonna sonora, interamente eseguita dal vivo da sette vocalist e polistrumentisti, arricchirà un'esperienza fatta di acrobazie mozzafiato, scenografie immersive ed effetti visivi di grande impatto.

Organizzazione, impatto territoriale e prevendita

Il progetto è frutto della collaborazione tra Alveare Produzioni e Vivo Concerti per l'organizzazione italiana, mentre la tappa di Trieste è realizzata in sinergia con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e gode del supporto del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha evidenziato l'importanza dell'evento: “Dopo Milano ci sarà Trieste, quindi penso riscuoterà un interesse internazionale importante. Questo non solo ci permette di avere gli introiti dell’indotto che si riversano sul territorio, ma anche di dare visibilità alla regione e alla città, perché quando si muove il Cirque du Soleil vuol dire avere una visibilità globale”.

Anche il presidente del Teatro Stabile del FVG, Francesco Granbassi, ha espresso grande entusiasmo: “Se Alegria ci ha coinvolti ed entusiasmati, Echo ci lascerà letteralmente senza fiato, facendoci toccare con mano una dimensione di meraviglia ancora più imponente e contemporanea”. L'apertura della waiting list per l'acquisto dei biglietti è fissata per il 30 luglio 2026, offrendo agli iscritti l'opportunità di accedere a una prevendita anticipata. La vendita generale dei biglietti inizierà successivamente, il 28 settembre 2026. Una finestra di acquisto dedicata sarà inoltre riservata agli abbonati del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sottolineando l'impegno a riportare nel capoluogo giuliano uno degli spettacoli itineranti più celebri al mondo.

Il direttore artistico di “Echo”, Fabrice Lemire, ha condiviso la visione dello spettacolo: “Siamo entusiasti di condividere un viaggio poetico che celebra l’immaginazione, la connessione e la bellezza nel mondo che ci circonda”. Questa nuova produzione del Cirque du Soleil, incentrata sulla connessione tra uomo e natura, la trasformazione e la speranza, attraverso acrobazie, scenografie immersive, effetti visivi e musica dal vivo, promette di affascinare il pubblico triestino e internazionale, consolidando la reputazione della città come polo culturale di riferimento.