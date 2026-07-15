L'International Horn of Africa Music Festival porta a Milano la ricchezza della musica e della cultura del Corno d’Africa. L'evento, in programma al Parco center di via Binda dal 24 al 26 luglio, si propone non solo come un appuntamento musicale, ma anche come una preziosa occasione di conoscenza e approfondimento. Organizzato da Asli Haddas, titolare del Gogol’Ostello Spazio Culturale, il festival mira a presentare “l'eccellenza musicale del Corno d'Africa, unendo la profondità della ricerca musicologica all'energia travolgente delle sonorità e delle melodie di questa parte del mondo”.

Il programma: tra storia e contemporaneità

La rassegna si apre il 24 luglio alle ore 20 con un intervento di Valentina Fusari, docente dell'Università di Torino. La professoressa guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le incisioni di musiche del Corno d'Africa, partendo dalla celebre collezione Checchia. Questa raccolta storica, composta da oltre 200 incisioni realizzate tra il 1936 e il 1941, è stata recentemente ricostruita e restituita alle comunità d'origine grazie a un finanziamento dell'Unione Europea. La collezione è anche il fulcro della mostra itinerante “90 years of Silence”.

La stessa serata proseguirà con un incontro dedicato agli artisti della contemporaneità. Tra i protagonisti, HaddinQo, virtuoso artista jazz e maestro del masingo, uno strumento a corda tipico.

HaddinQo vanta esibizioni di prestigio, tra cui la cerimonia per il Nobel della pace a Oslo e il carnevale di Rio. Al suo fianco, Tommy T, ex bassista dei Gogol Bordello e di origine etiope, arricchirà il panel con la sua esperienza.

Il 25 luglio, il festival entra nel vivo delle performance musicali. Alle ore 18, il palco sarà di HaddinQo con la sua attesa esibizione. Alle ore 20, seguirà il concerto di Tommy T, che si presenterà accompagnato da Ras Metehat, promettendo una serata ricca di ritmi e sonorità coinvolgenti.

Dedicato all'Eritrea e iniziative collaterali

La giornata di domenica 26 luglio sarà interamente dedicata all'anima eritrea. L'appuntamento prevede un tradizionale pranzo habesha, durante il quale la cucina tipica sarà curata dal ristorante Africa di Milano, garantendo un'autentica esperienza gastronomica.

Alle ore 15, Solomun Bahli offrirà un'introduzione approfondita alla musica eritrea, svelando le sue peculiarità e la sua storia.

Il festival si concluderà alle ore 16:30 con l'esibizione della Sinit Band, guidata dalla voce e dal suono ancestrale del Krar di Mulugheta Ketema, un momento che promette di essere un culmine emotivo della rassegna. Per tutta la durata dei tre giorni, i visitatori avranno anche l'opportunità di ammirare una mostra fotografica curata da Mario Di Bari, che espone scatti dei maggiori artisti della scena musicale etiope, offrendo un ulteriore sguardo sulla vivacità culturale della regione.

L'International Horn of Africa Music Festival si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare e celebrare la ricchezza musicale e culturale del Corno d’Africa, offrendo al pubblico milanese un'immersione completa in tradizioni, strumenti e talenti di questa affascinante area geografica.