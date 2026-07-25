Il volume “Balvano 1944. La notte fatale del treno 8017 (Una relazione inglese)”, del giornalista Mario Restaino (Hermaion), riporta all’attenzione uno degli eventi più tragici della storia ferroviaria italiana. Restaino, con oltre 35 anni di esperienza all’ANSA, ha arricchito la nuova edizione del suo primo libro (1994) con la riproduzione e traduzione di una inedita relazione dell’Esercito inglese. Questo documento analizza le cause del disastro avvenuto tra il 2 e il 3 marzo 1944 nella Galleria delle Armi di Balvano (Potenza), dove oltre seicento persone persero la vita per asfissia.

L'episodio è il più grave incidente ferroviario italiano e uno dei più rilevanti a livello mondiale.

La relazione, dall’archivio storico dell’Esercito inglese e redatta pochi giorni dopo la tragedia, rivela che la sciagura non fu causata unicamente dal carbone di pessima qualità nelle locomotive a vapore del treno 8017. Fu piuttosto il risultato di una complessa “somma e combinazione di molti fattori, tutti verificatisi simultaneamente e in rapida successione”, inclusi errori ferroviari e una mancata risposta adeguata dei presidi di stazione. Tra le cause specifiche: la Galleria delle Armi “era piena di fumo prodotto dal treno precedente e dal treno 8017 stesso”; “le locomotive slittando producevano ancora più fumo e gas tossici”; il personale in coda “era già indebolito dai fumi respirati nella galleria precedente”, contribuendo all’incapacità di agire.

Viene altresì menzionata la “mancanza di azione” delle stazioni di Bella Muro e Balvano, che contribuì all’alto numero di morti. La relazione conclude utilizzando l’espressione “Act of God”, attribuendo l’incidente a una fatalità.

Un documento storico per comprendere Balvano e il 1944 italiano

La riedizione del volume permette di approfondire gli aspetti tecnici dell’incidente attraverso fonti prima sconosciute e offre una preziosa panoramica sul contesto storico e sociale dell’Italia nel 1944. Quell'anno fu un periodo segnato da guerra, precarietà e profonde tensioni sociali. Il libro, come evidenziato in quarta di copertina, “accende una luce su quella buia notte”, restituendo dignità alle storie di un’umanità povera, impegnata a sopravvivere e a garantire il sostentamento delle famiglie.

Il disastro di Balvano si inserisce in uno dei periodi più difficili del Novecento italiano.

La pubblicazione si distingue inoltre per l’innovativo impiego di strumenti multimediali. Attraverso tre QR-code, i lettori possono accedere a un filmato esclusivo sui luoghi della tragedia, alla riproduzione di documenti storici originali e a una galleria fotografica legata agli eventi della notte tra il 2 e il 3 marzo 1944. Queste risorse integrative arricchiscono l'esperienza di lettura e riaffermano l’importanza della memoria storica nell’ambito delle tragedie ferroviarie nazionali.

La relazione inglese: nuove prospettive sulla tragedia

La relazione dell’Esercito inglese rappresenta un valore aggiunto significativo per la ricostruzione della tragedia.

Offre una visione terza e dettagliata delle circostanze che portarono all'incidente di Balvano. Tra i contributi più rilevanti emergono il riferimento diretto ai sopralluoghi effettuati pochi giorni dopo l'evento e un'analisi sistematica delle concause, elementi che offrono nuove chiavi interpretative rispetto a quanto noto in precedenza. Questo documento è fondamentale per comprendere appieno uno degli episodi più oscuri della storia italiana.