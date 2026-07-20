Un progetto egiziano, guidato dal genetista Yehia Gad, rivoluziona gli studi sull'antico Egitto. Analizza il genoma di 200 mummie faraoniche e 100.000 egiziani moderni per creare un database genetico specifico, correggendo distorsioni globali. L'estrazione riuscita del DNA dalle mummie, ritenuta impossibile per clima e mummificazione, è un risultato sorprendente. Uno studio recente ha rivelato che un egiziano dell'Antico Regno, oltre quattromila anni fa, possedeva il 20% del suo patrimonio genetico dalla Mezzaluna Fertile. Questa scoperta evidenzia migrazioni umane tra Africa e Asia occidentale in epoche remote, indicando interazioni maggiori.

La genetica potrà chiarire cause di morte di faraoni, diagnosticare antiche malattie e ricostruire genealogie, risolvendo il mistero della morte di Tutankhamon ed escludendo teorie sull'assassinio.

Dibattito su scienza e tutela

Il progetto egiziano ha generato discussioni accademiche. Alcuni ricercatori suggeriscono prelievi da denti e basi craniche per risultati più accurati. Il team egiziano, però, tutela l'integrità dei corpi mummificati, rifiutando interventi dannosi. Il dibattito si estende a temi politici e culturali. Studiosi evidenziano l'influenza occidentale sull'egittologia; altri sottolineano l'importanza della cooperazione internazionale per la valorizzazione del patrimonio. L'archeologo Zahi Hawass promuove la centralità egiziana nello studio della propria storia, dal Grande Museo Egizio alla richiesta di restituzione di reperti, tra cui la Stele di Rosetta e il busto di Nefertiti.

L'egittologa Monica Hanna critica le radici coloniali della disciplina, sostenendo che l'eccessiva attenzione a re e tesori abbia limitato la produzione di conoscenza scientifica utile alle comunità locali.

Nuove prospettive dall'analisi genetica

I dati confermano l'antico Egitto come crocevia di migrazioni, con una componente asiatica nel DNA di individui di oltre quattro millenni fa, suggerendo forti legami con la Mezzaluna Fertile. I ricercatori sottolineano la necessità di rivedere le interpretazioni storiche correnti alla luce delle scoperte genetiche avanzate, permettendo una rilettura più articolata dell'identità egizia. Il progetto si inserisce nel rinnovato interesse per il patrimonio faraonico, anche grazie al completamento del Grande Museo Egizio, destinato a diventare un riferimento mondiale per studio e conservazione. L'analisi del DNA delle mummie promette di ampliare le conoscenze su evoluzione, malattie e genealogie reali, offrendo nuove prospettive di studio per le future generazioni di egittologi.