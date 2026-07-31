La 21ª edizione di 'Con‑vivere', il rinomato festival culturale di Carrara, si terrà dal 10 al 13 settembre e sarà interamente dedicata al tema dell'abitare. L'evento, ideato da Remo Bodei e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara sotto la direzione di Emanuela Mazzi, è stato presentato a Firenze e vedrà la partecipazione di un parterre di illustri figure tra filosofi, urbanisti, poeti, giornalisti e musicisti. Tra gli ospiti di spicco figurano Stefano Bartezzaghi, Lara Boella, Sarah Gainsforth, Walter Veltroni, Sabina Guzzanti e Raphael Gualazzi.

Il festival si caratterizza per la sua natura diffusa, animando oltre venti spazi cittadini con un ricco programma di conferenze, spettacoli e laboratori, tutti a ingresso libero. Questa edizione si svilupperà attraverso tre principali "piste tematiche": 'Ripensare gli spazi: la casa e la città', 'Custodire il futuro: il pianeta' e 'La cura come linguaggio dell'abitare'. L'apertura del cartellone sarà affidata alla consulente scientifica Elena Granata, seguita dal pediatra Riccardo Bosi, noto per il suo impegno in contesti di marginalità, migrazione e vulnerabilità minorile, e dalla giornalista Sarah Gainsforth, che proporrà una riflessione sulla crisi abitativa.

Il programma dettagliato e gli ospiti

Il calendario degli incontri vedrà la partecipazione di figure di spicco come le filosofe Laura Boella e Anna Lazzarini (l'11 settembre), l'economista Stefano Zamagni, il filosofo morale Simone Pollo, il semiologo Stefano Bartezzaghi affiancato dalla biologa marina Mariasole Bianco (il 12 settembre), e la poetessa Beatrice Zerbini con il filosofo Stefano Laffi (il 13 settembre). Le serate saranno animate da un ricco programma di spettacoli e musica: il 10 settembre si esibiranno Sabina Guzzanti e Irene Fornaciari & Tre Groove Aviators; l'11 settembre sarà la volta dello spettacolo di Paolo Colombo con disegni dal vivo di Michele Tranquillini e Walter Veltroni, che narrerà gli anni '60 accompagnato al piano da Gabriele Rossi; il 12 settembre vedrà il duetto tra Ema Stokholma e Gino Castaldo e il concerto di Michele Bravi; il gran finale, il 13 settembre, sarà affidato a Raphael Gualazzi.

Riflessioni sul concetto di abitare

Concepito originariamente per stimolare la riflessione sulla convivenza tra diverse identità culturali, religiose e politiche, il festival quest'anno focalizza l'attenzione sul concetto di abitare. Questo tema viene esplorato come rapporto dell'uomo con la casa, con la città e con il pianeta, ponendo l'accento sulla responsabilità di prendersi cura degli altri e dell'ambiente. L'assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, ha sottolineato come «il festival fondato da Remo Bodei continui a parlare di attualità. Abitare non è solo occupare uno spazio, ma è il modo in cui lo si fa, includendo la consapevolezza su temi ambientali». A questo si aggiunge la visione dell'assessora comunale alla cultura, Gea Dazzi, per la quale «quello dell’abitare è un tema urgente e necessario. Carrara è un cantiere aperto, e questo festival può essere di ispirazione per chi amministra la città».