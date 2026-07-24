Dal 1° al 4 agosto Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, ospiterà la quarta edizione del Festival del lamento, la rassegna culturale che "esalta il lamento per celebrare l'aggregazione comunitaria e la compassione umana".

Gli ospiti della quarta edizione

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci saranno Marco Cappato, che racconterà le storie delle persone incontrate nel suo impegno per la campagna "Liberi subito"; Filippo Ceccarelli, con un intervento dedicato ai lamenti della politica italiana e ai diversi complottismi; e l'antropologo Vito Teti, che terrà una lectio sul tema dell'abitare la malinconia e il lamento.

Il programma prevede inoltre la partecipazione del comico Daniele Gattano e di Yoko Yamada, che affronteranno con ironia le difficoltà della vita quotidiana, oltre al collettivo teatrale Alot, protagonista di un'esibizione di canti polifonici delle isole del Mediterraneo.

Un rito collettivo tra dibattiti, convivialità e musica

Il Festival si propone come una festa di comunità e un momento di riflessione collettiva, recuperando un rito antico in una chiave contemporanea.

Le "Lamentazioni serali" saranno dedicate a talk e dibattiti, durante i quali il pubblico potrà confrontarsi e lamentarsi pubblicamente. I "Refrigeri" offriranno momenti conviviali con cibi e bevande di conforto, mentre gli "Epicedi" concluderanno ogni giornata con musica, risate e danze, con l'obiettivo di "esorcizzare il lamento e le difficoltà della vita".