Il Festival del Podcasting, primo evento italiano dedicato al settore e il più longevo del Paese, celebra il suo decimo anniversario tornando a Milano il 2 e 3 ottobre 2026. L'edizione, diretta da Ester Memeo e ospitata presso Cascina Triulza, riunirà podcaster, editori, piattaforme, aziende e professionisti della comunicazione per approfondire l'evoluzione del podcast come leva strategica per l'editoria, il marketing e il branded content.

Una delle principali novità del 2026 è l'introduzione di una giornata interamente dedicata all'industria. Per la prima volta, il Festival aprirà le sue porte a brand, aziende e agenzie di comunicazione, con un percorso mirato a rispondere alla domanda su come utilizzare il podcast in modo strategico.

Questo passaggio riflette la maturità raggiunta dall'audio digitale in Italia, dove il podcast è ormai una leva di comunicazione e di business. Il programma prevede anche il ritorno del Podcast Pitch, spazio cruciale per i progetti emergenti, dove autori e autrici presenteranno le proprie idee a produttori, editori e operatori del settore, favorendo l'incontro tra nuovi talenti e il mercato. Ampio spazio sarà dedicato alla formazione, con workshop e laboratori pratici focalizzati su scrittura, storytelling, progettazione editoriale e sviluppo di nuovi formati audio.

Dati di settore, premi e programma

Nel corso della manifestazione saranno presentati in esclusiva i nuovi dati NielsenIQ per Audible, società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio.

Questi dati offriranno un punto di riferimento essenziale per analizzare l'evoluzione del settore del podcast in Italia, le abitudini di ascolto e le prospettive dell'intrattenimento audio. Tra i temi centrali dell'edizione 2026 figurano il marketing e la promozione dei podcast, la discoverability, i videopodcast, la distribuzione e la monetizzazione, oltre a panel dedicati al branded podcast, alla divulgazione, al giornalismo e ai nuovi linguaggi dell'audio. Il programma alternerà panel, podcast live, workshop, momenti di networking e spazi dedicati ai nuovi talenti.

La giornata di venerdì 2 ottobre vedrà il debutto del Premio Audioboost per il Miglior Branded Podcast, primo riconoscimento del Festival dedicato ai progetti audio e video realizzati da aziende, istituzioni e organizzazioni, nato per valorizzare le migliori esperienze di branded podcasting.

La giornata proseguirà con il tradizionale contest per i podcast emergenti e l'assegnazione del Premio MediaKey, concludendosi con l'AperiPodcast accompagnato da DJ set. Sabato 3 ottobre sarà invece interamente dedicato alla community dei creator, con podcast live, workshop, panel, networking e il Podcast Pitch. In questa giornata sarà assegnato anche il Premio Pod24, promosso da 24Ore Podcast e riservato ai migliori podcast indipendenti di inchiesta e reportage.

Partnership e modalità di partecipazione

Il Festival del Podcasting 2026 annovera tra i suoi partner ASSIPOD.org – Associazione Italiana Podcasting, che rinnova il proprio impegno nel sostenere e promuovere le principali iniziative dedicate al podcasting in Italia, contribuendo alla crescita di una comunità sempre più ampia e partecipativa.

Nelle prossime settimane saranno presentate le iniziative specifiche che vedranno ASSIPOD protagonista durante l'evento, con incontri, appuntamenti e attività dedicate alla community del podcasting. L'accesso al Festival è garantito tramite un Full Ticket che permette di partecipare a entrambe le giornate e include l'accesso all'area espositiva, alle conferenze, ai workshop (su prenotazione), ai momenti di networking, alla registrazione degli interventi, all'Aperipodcast con un drink incluso e al DJ Set. Per un periodo limitato, è disponibile una tariffa Early Bird a 19 euro + IVA anziché 39 euro + IVA. I posti presso Cascina Triulza sono limitati, un'occasione per non perdere il principale appuntamento italiano dedicato al podcasting. Le candidature per i premi e i biglietti sono già aperte sul sito ufficiale festivaldelpodcasting.it.