Prende il via il Festival delle Ville Vesuviane, giunto alla sua 37ª edizione, un evento che dal 3 al 29 luglio anima le dimore storiche del Settecento che costellano il celebre Miglio d'Oro. Questo tratto di territorio, tra Ercolano, Torre del Greco, Portici e San Giorgio a Cremano, diventa teatro di una ricca programmazione di musica, danza, prosa e mostre. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, ha la sua sede principale a Villa Campolieto di Ercolano, riscoprendo i fasti architettonici e storici di un patrimonio unico.

L’edizione 2026 si presenta con il titolo evocativo "L'età del Miglio d'Oro / Pietre di lava e Cristalli d'oro", che sottolinea il profondo legame tra le residenze nobiliari e il territorio vesuviano.

Sotto la direzione artistica di Bruno Tabacchini, la rassegna offre un viaggio attraverso oltre un secolo di teatro napoletano, dagli illustri Scarpetta e De Filippo fino a Roberto De Simone, Santanelli e Ruccello. Il festival intreccia spettacolo dal vivo, musica e danza con le meraviglie architettoniche, fungendo da ponte dinamico tra tradizione e nuovi linguaggi.

Le dimore del Miglio d’Oro: Villa Campolieto tra arte e storia

Il fulcro del Festival delle Ville Vesuviane è Villa Campolieto, capolavoro tardo-barocco situato in Corso Resina 283 a Ercolano, rinomata per il suo monumentale porticato ellittico. Per tutto il mese di luglio, questa villa, solitamente non aperta al pubblico, accoglie i visitatori, ospitando spettacoli, concerti e mostre sia negli spazi interni che nei suoi suggestivi giardini, con il Vesuvio a fare da sfondo mozzafiato.

Altre ville vesuviane come Villa Ruggiero e Villa Favorita sono state coinvolte negli anni; Villa delle Ginestre, legata a Giacomo Leopardi, non è attualmente accessibile.

L’inaugurazione di questa edizione è impreziosita dalla mostra "Scarpetta dopo Scarpetta", curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, allestita per celebrare il centenario della scomparsa di Eduardo Scarpetta, in collaborazione con la Fondazione Teatro Trianon Viviani. La stessa serata inaugurale vedrà esibirsi gli Avion Travel in concerto con la Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Angelo Valori. Un’altra iniziativa di spicco è "La Scarpettiana", ambientata nelle stanze del duca di Sangro, che propone "Il processo del secolo: Scarpetta vs D'Annunzio", un innovativo talk show moderno con la regia di Marianna Iannaccone e la partecipazione, tra gli altri, di Sergio Savastano.

Informazioni utili: accesso, biglietti e collegamenti

Gli spettacoli del Festival delle Ville Vesuviane si svolgono nelle ville settecentesche del Miglio d’Oro, con Villa Campolieto a Ercolano come sede principale. L’ingresso agli eventi è a pagamento. Biglietti, tariffe e il programma aggiornato sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Ente Ville Vesuviane. Le modalità di accesso offrono ai visitatori non solo l'esperienza dello spettacolo, ma anche la possibilità di esplorare gli spazi e i giardini delle residenze, normalmente non aperti al pubblico.

Il Miglio d’Oro, una linea ideale che congiunge Napoli e Torre del Greco, rappresenta uno dei più preziosi complessi architettonici del Regno di Napoli, con oltre centoventi ville settecentesche edificate tra il XVIII e XIX secolo come residenze estive della nobiltà.

Il festival, attraverso le sue iniziative culturali, contribuisce a rivitalizzare questa eredità, trasformando cortili, portici e giardini in palcoscenici sotto il cielo vesuviano. La zona è facilmente raggiungibile sia con la Circumvesuviana (fermata Ercolano Scavi) sia in automobile, percorrendo l’autostrada A3 Napoli–Salerno fino all’uscita di Ercolano.

Per arricchire l'esperienza, sono previste attività collaterali volte a valorizzare il territorio, offrendo la possibilità di abbinare la partecipazione al festival a momenti di relax nei beach club della Campania, grazie alla vicinanza tra le ville storiche e le località costiere.