Dal 16 al 23 agosto, la città di Conversano, in provincia di Bari, si prepara ad accogliere la XXIV edizione di Imaginaria, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore. La manifestazione, promossa con dedizione dall’Associazione Atalante e sostenuta dal Programma Media Creative Europe, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Conversano, si conferma un appuntamento di spicco nel panorama italiano e internazionale del cinema d’animazione.

Quest'anno, Imaginaria celebra due figure di spicco dell'animazione mondiale: le registe e animatrici britanniche Joanna Quinn e Suzie Templeton, a cui sarà conferito il prestigioso Premio alla Carriera del festival.

La sezione competitiva vedrà in gara ben 128 opere, selezionate tra le produzioni di 44 Paesi diversi. I lavori sono suddivisi in quattro categorie principali: la Main Competition, la Graduation Short Film Competition, la sezione Music Video e la Children Short Film Competition. Le tecniche impiegate spaziano dal disegno tradizionale alla stop motion, dal 2D al 3D, offrendo un panorama completo delle espressioni artistiche contemporanee. Tutte le proiezioni saranno presentate in anteprima regionale o nazionale, rigorosamente in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Un programma ricco di eventi e novità

Il cartellone di Imaginaria è denso di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo.

Sono previste mostre d'arte, laboratori creativi e attività specifiche per i bambini, letture animate, incontri con gli autori, retrospettive dedicate a maestri del settore e spettacoli musicali e teatrali. In collaborazione con la Galleria Caracol di Torino, saranno allestite esposizioni dedicate agli artisti Jean Mallard e Clément Thoby.

Una delle novità più attese di questa edizione è Mutosonoro, un evento collaterale interamente dedicato al cinema muto. Dal 17 al 20 agosto, saranno proposte quattro proiezioni di film sperimentali provenienti da Italia, Francia, Giappone e Brasile, offrendo una prospettiva unica sulle origini e l'evoluzione dell'arte cinematografica. L'apertura ufficiale del festival, il 16 agosto, sarà accompagnata dal concerto di Giulia Banfi, mentre il closing party del 22 agosto promette sonorità elettroniche e sperimentali curate da Aka5ha.

La giornata conclusiva, il 23 agosto, vedrà protagonista l'affascinante show dell'artista cubana Ana Carla Maza.

Imaginaria: trampolino di lancio per gli Oscar

Imaginaria si distingue anche per il suo ruolo strategico nel panorama cinematografico internazionale. Il festival è infatti parte integrante della rete FAN – Festival Animation Network e, per il triennio 2025–2027, è riconosciuto come festival qualificante per gli Oscar. Questo significa che l’opera vincitrice della Main Competition avrà l'opportunità di essere candidata nella cinquina per il miglior cortometraggio d’animazione alla 99ª edizione degli Academy Awards, un traguardo di enorme prestigio per qualsiasi produzione.

La sede principale del festival è il suggestivo Monastero di San Benedetto a Conversano.

La partecipazione al concorso è gratuita. I film ammessi devono essere stati completati dopo maggio 2025 e avere una durata massima di 30 minuti. Sono accettate tutte le categorie di animazione, e per le opere straniere è richiesta la presenza di sottotitoli in italiano o inglese. Il festival assegnerà un totale di dieci premi, tra cui spiccano il Best Animated Short Film (Main Competition), il Best Animated Student Short Film (Graduation Competition), il Best Animated Short Film for Kids (Children Competition), il Best Animated Music Video, gli Imaginaria Kids Awards e l'Audience Award.