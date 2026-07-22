Il film “Uno si distrae al bivio”, diretto dalla regista lucana Alessandra Lancellotti e interamente dedicato alla figura di Rocco Scotellaro, ha fatto il suo debutto in prima mondiale nell’ambito delle ‘Notti Veneziane’. Questa sezione, curata dalle ‘Giornate degli Autori’ in collaborazione con Isola Edipo, si svolge durante la prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La proiezione rappresenta un significativo riconoscimento per la produzione cinematografica della Basilicata e per l’impegno nel narrare le profonde radici culturali del territorio.

La pellicola, che ha ricevuto il sostegno della Fondazione Lucana Film Commission e della Regione Basilicata, si distingue per la sua concezione stilistica innovativa: è stata infatti definita un “western contadino cantato”. La narrazione rielabora con originalità i codici dell’epica classica e del genere western, ambientandoli nel suggestivo paesaggio rurale della Lucania. Il racconto si snoda come un coinvolgente viaggio visivo e musicale, intessendo memorie antiche e contemporanee. Attraverso questa esplorazione, il film affronta temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali lo spopolamento delle aree interne, la dignità e la fragilità del lavoro agricolo, e l’importanza della trasmissione dei saperi alle nuove generazioni.

L'eredità di Rocco Scotellaro e la visione della regista

La regista Alessandra Lancellotti ha sottolineato che il suo film nasce da una profonda ricerca dell’eredità della civiltà contadina e dal desiderio di raccontare la persistenza di quel luogo, la Basilicata, nella compresenza di tempi diversi. Il progetto trae ispirazione diretta dalla figura di Rocco Scotellaro, il celebre poeta e intellettuale lucano. La Lancellotti lo ha descritto come un «grande poeta contadino e rivoluzionario, sparito dall’attualità e tutto da riscoprire, soprattutto per i giovani che oggi chiedono il diritto di far parte del mondo e della storia».

La pellicola si configura, dunque, come un sentito omaggio alla memoria di Scotellaro, offrendo allo stesso tempo uno sguardo lucido e attuale sulle dinamiche sociali e culturali che caratterizzano le aree rurali.

L’opera mira a stimolare una riflessione profonda sulle radici identitarie e sulle continue trasformazioni della società contemporanea, mantenendo vivo il ricordo di un pensatore fondamentale per la cultura lucana e italiana.

Le ‘Notti Veneziane’: vetrina per il cinema indipendente

Le ‘Notti Veneziane’ rappresentano una sezione speciale e prestigiosa all’interno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Questa iniziativa è dedicata specificamente a opere che esplorano linguaggi narrativi innovativi e che si concentrano su temi legati ai territori e alle loro comunità. La selezione del film di Alessandra Lancellotti in questo contesto evidenzia l’attenzione crescente verso il cinema indipendente e di ricerca.

La presenza del film in una cornice così rilevante sottolinea inoltre il ruolo cruciale delle istituzioni, come la Fondazione Lucana Film Commission e la Regione Basilicata, nel promuovere e sostenere progetti culturali che valorizzano la cultura locale e la memoria collettiva. Tale supporto è fondamentale per dare voce a storie e prospettive uniche, contribuendo alla ricchezza del panorama cinematografico nazionale e internazionale.