Il film "Il fuoco che ti porti dentro", diretto da Edoardo De Angelis e con protagonista Vanessa Scalera, è stato ufficialmente selezionato tra le opere italiane in concorso alla 83/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L'annuncio, che ha confermato la presenza di questa importante produzione nel prestigioso festival, è stato dato dal direttore artistico Alberto Barbera. Questa inclusione rappresenta un significativo riconoscimento per il cinema nazionale e per il percorso artistico del regista.

"Il fuoco che ti porti dentro": Un'opera italiana in gara

La pellicola di Edoardo De Angelis si distingue come una delle produzioni italiane scelte per competere nella sezione principale della Mostra veneziana. La presenza di Vanessa Scalera, attrice di riconosciuto talento, nel ruolo di protagonista, aggiunge un ulteriore elemento di interesse e prestigio al film. De Angelis, già noto e apprezzato nel panorama cinematografico per la sua capacità di narrazione e regia, vede in questa selezione un momento cruciale per la sua carriera. La partecipazione a un evento di tale risonanza internazionale non solo offre una vetrina eccezionale per il film, ma sottolinea anche la vitalità e la qualità del cinema italiano contemporaneo, proiettandolo su un palcoscenico globale.

La Mostra di Venezia: Un faro per il cinema mondiale

La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si conferma come uno degli eventi più antichi, prestigiosi e influenti nel calendario cinematografico mondiale. Organizzata annualmente dalla Biennale di Venezia, la manifestazione si svolge nella suggestiva cornice del Lido, accogliendo ogni anno una vasta selezione di opere da ogni continente. Il suo obiettivo è promuovere la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme. Il concorso principale è dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di film che si distinguono per valore artistico e innovazione narrativa. Essere selezionati per la Mostra di Venezia significa contribuire alla cultura cinematografica globale e offrire al pubblico e alla critica opere di alto profilo.