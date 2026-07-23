Le Scuderie del Quirinale a Roma ospiteranno, dal 9 ottobre al 7 febbraio, la prima grande mostra monografica interamente dedicata a Jacopo da Pontormo (Pontorme, Empoli, 1494 - Firenze, 1557). Promossa da Ales - Scuderie del Quirinale in partnership con le Gallerie degli Uffizi e prodotta con Electa, è curata da Cristina Acidini, esperta del Cinquecento, con Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani.

Pontormo, figura chiave del Cinquecento fiorentino, fu un innovatore eccentrico che segnò il passaggio dal Rinascimento alla Maniera.

Nonostante la sua vasta fortuna e l'ammirazione per la sua personalità creativa, questa è la prima rassegna monografica a lui dedicata.

La mostra riunirà i principali capolavori dell'artista e una selezione di opere su carta. Prestiti da prestigiose istituzioni internazionali includono Louvre, National Gallery, British Museum, Metropolitan Museum of Art, National Gallery of Art di Washington, Art Institute di Chicago e Getty Museum di Los Angeles. Si aggiungono opere da Gallerie degli Uffizi, Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello.

Capolavori in mostra: la "Visitazione" e il percorso

Tra i prestiti di rilievo spicca la celebre "Visitazione" dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano (Prato), capolavoro riconosciuto di Pontormo.

Il percorso, prevalentemente cronologico e arricchito da affondi tematici, offrirà una profonda esplorazione dell’evoluzione artistica del maestro.

Il catalogo Electa: un riferimento per gli studi

Il catalogo della mostra, edito da Electa, si propone come un punto di riferimento rigoroso e aggiornato per la conoscenza di Pontormo nella Firenze del Cinquecento e nella pittura tra Rinascimento maturo e Manierismo. Le Scuderie del Quirinale, sede dell'evento e istituzione museale di rilievo nazionale a Roma gestita da Ales S.p.A., ospitano grandi mostre temporanee che valorizzano il patrimonio culturale.