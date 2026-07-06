Il Giffoni Film Festival si prepara a tornare, dal 17 al 25 luglio, nella suggestiva cornice di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'edizione di quest'anno è interamente costruita attorno a un tema profondo e attuale, emerso direttamente dall'esperienza dei giovani: "Le cose impossibili". Come ha spiegato il direttore generale Jacopo Gubitosi, "sono stati i ragazzi, con le loro domande, le loro inquietudini e i loro sogni, a indicarci la strada". L'obiettivo è trasformare ciò che oggi appare irraggiungibile in un potente motore di cambiamento e innovazione.

Il piccolo comune campano si animerà grazie alla presenza di una vasta "carovana" di partecipanti: ben cinquemila giurati, provenienti da trentacinque nazioni diverse e da cinquecento borghi e città di tutta Italia. Il Festival si configura come un punto di incontro e di dialogo tra cinema, musica, innovazione, cultura e spettacolo. L'intento è quello di offrire un "mosaico di talenti, idee, riflessioni, emozioni e opportunità di confronto" che sappia rispecchiare la complessità delle nuove generazioni, mescolando sapientemente creatività e pensiero, ambizione e fragilità.

Il programma e i protagonisti: Icaro e la costruzione di una collettività

Il direttore artistico Luca Apolito ha descritto l'edizione 2026 come un vero e proprio festival "da attraversare come si attraversa un'epoca".

Si tratta di una riflessione collettiva, narrata attraverso le molteplici voci di migliaia di giovani provenienti da ogni angolo del mondo. Il tema centrale, "Le cose impossibili", è accompagnato da un'immagine simbolica particolarmente evocativa: quella di un Icaro alternativo. Questa figura invita a guardare "senza paura ciò che sembra fuori portata, per scoprire quanto di possibile vi si nasconde", suggerendo un approccio coraggioso e proattivo. Il programma è stato concepito per abbinare sapientemente il cinema alla parola, l'oscurità della sala alla luce della festa, e l'ascolto attento all'incontro stimolante.

Una manifestazione di respiro internazionale: contesto e numeri

Questa edizione si inserisce con continuità nel solco delle precedenti iniziative del festival, da sempre dedicate alle nuove generazioni.

A testimonianza del suo valore culturale e della sua ricca memoria storica, l'archivio del Giffoni Film Festival è stato riconosciuto di interesse culturale e vanta migliaia di documenti e manifesti digitalizzati. Per l'edizione 2026, la selezione ufficiale comprende ben 104 opere in concorso: 42 lungometraggi e 62 cortometraggi. Queste opere, provenienti da ogni parte del mondo, sono state accuratamente scelte tra migliaia di candidature, evidenziando il respiro internazionale della manifestazione.

Il festival gode di un solido supporto istituzionale, beneficiando del sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura, oltre che di numerosi enti pubblici e privati. Si avvale inoltre della preziosa collaborazione con il Comune di Giffoni Valle Piana.

Grazie a questo fondamentale supporto, il Giffoni Film Festival conferma il suo ruolo di laboratorio creativo di eccellenza, capace di dialogare efficacemente con le nuove generazioni, utilizzando linguaggi contemporanei e promuovendo visioni condivise.

Ancora una volta, il festival si propone come un luogo dinamico dove i ragazzi non sono semplici spettatori, ma partecipano attivamente alla costruzione del futuro. Questo avviene attraverso il confronto costruttivo, l'immaginazione libera e la narrazione comune, elementi che rendono il Giffoni un evento unico nel suo genere.