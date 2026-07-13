Il Comune di Gualdo Tadino ha deliberato la mostra “Lo spirito di Francesco”, iniziativa promossa per l’ottocentenario della morte di san Francesco d’Assisi. La decisione, formalizzata dalla giunta municipale con delibera n. 177 del 30 giugno 2026 e accompagnata da una variazione di bilancio, segna l’avvio del progetto culturale cittadino dedicato al Centenario francescano. L’esposizione si inserisce nel calendario regionale delle celebrazioni, definite dalla presidente della Regione Umbria come il “Giubileo dell’Umbria”, un periodo volto a trasformare l’eredità organizzativa in un sistema stabile che unisca spiritualità, cultura e potenziamento dei servizi per l’accoglienza culturale regionale.

Il Centenario Francescano e il Giubileo dell'Umbria

L’esposizione “Lo spirito di Francesco” si colloca nella rete di iniziative promosse in Umbria, parte del programma regionale per le celebrazioni dell’ottocentenario della morte del Santo di Assisi. La Regione Umbria ha riconosciuto questo evento come un appuntamento di risonanza nazionale e internazionale, rafforzato dal ripristino della festività nazionale del 4 ottobre e dalla progettazione di un sistema culturale integrato per l’accoglienza e la valorizzazione del patrimonio francescano. Gualdo Tadino, con il suo progetto, contribuisce attivamente a questo percorso, affiancandosi a eventi di più ampia portata e consolidando il proprio ruolo nella valorizzazione del profondo legame tra la figura di San Francesco e il territorio umbro.

Gualdo Tadino: Storia e Patrimonio Francescano

Gualdo Tadino custodisce testimonianze del francescanesimo. Tra queste spicca la chiesa monumentale di San Francesco, edificata a partire dal 1241 e consacrata nel 1315. Questo luogo di culto ospita preziosi affreschi del XV secolo, tra cui la Dormitio Virginis e un San Bernardino del 1451. La città è stata un importante centro per le comunità francescane, mantenendo una forte identità religiosa legata al Poverello d’Assisi. Il Museo Opificio Rubboli, istituito nel 2015, funge da ponte tra arte locale e spiritualità francescana, promuovendo convegni, mostre e ricerca per vitalizzare il patrimonio culturale locale. La mostra “Lo spirito di Francesco” si inserisce in questo contesto ricco di storia e spiritualità, rafforzando la vocazione culturale e devozionale di Gualdo Tadino nel Centenario francescano.