Il Gran Galà del Sociale, evento conclusivo della diciannovesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, è stato trasmesso il 14 luglio in seconda serata su Rai 2. Condotto da Lorena Bianchetti, il Galà ha celebrato storie capaci di superare barriere, generare consapevolezza e trasformare fragilità e differenze in opportunità di incontro e crescita.

Durante la serata sono stati conferiti numerosi riconoscimenti. Il Premio Sorriso Diverso alla Carriera è andato a Giulio Scarpati, il Premio alla Carriera Musicale a Syria, e il nuovo Premio alla Comicità alla Signora Emma Coriandoli.

Stefano Buttafuoco, che ha consegnato quest'ultimo, è stato a sua volta insignito del titolo di Testimonial Sorriso Diverso. L’attrice Anna Safroncik ha ricevuto il Premio Talento Senza Confini.

Per le opere audiovisive, il Premio Sorriso Diverso per il Miglior Cortometraggio è stato assegnato a Ha Toccato di Giusi Cataldo. Il Premio per il Miglior Documentario è andato a Frana Futura. Nella sezione #SocialClip, il primo premio è stato conquistato da Greta. In ambito televisivo, il Premio Sorriso Diverso per la Miglior Serie TV è stato conferito a La Preside (Rai Fiction), mentre La Ricetta della Felicità (Rai Fiction) ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Serie TV a Impatto Sociale.

Tra i premi speciali, il Miglior Sportivo è stato Giacomo Perini.

La giornalista Daniela De Robert ha ricevuto il Premio Miglior Giornalista, e Sabrina Tasselli il Premio Miglior Manager. Infine, il progetto di cooperazione internazionale Spirito libero – associazione di promozione sociale è stato premiato.

Il Festival Tulipani di Seta Nera

La diciannovesima edizione del Festival si è svolta a Roma, dal 7 al 10 maggio 2026, presso il The Space Cinema Moderno. Organizzato dall’associazione L’Università Cerca Lavoro, su idea di Paola Tassone e presieduto da Diego Righini, ha presentato oltre settanta opere – tra cortometraggi, documentari e #SocialClip – selezionate tra 540 iscrizioni da Italia e altri Paesi. Le opere hanno esplorato temi attuali come legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità, affermando il ruolo del Festival come piattaforma di riflessione sul cinema sociale.

Impegno sociale e valore culturale

Nato nel 2007, il Festival è stato ideato per valorizzare diversità e fragilità attraverso il linguaggio cinematografico. L’edizione 2026 ha confermato il suo ruolo di appuntamento culturale per la cittadinanza attiva, offrendo quattro giorni di proiezioni e dibattiti su inclusione, diversità, disagio giovanile, tutela dei minori, sostenibilità e fragilità. Il Gran Galà del Sociale ha concluso questa esperienza, portando in diretta televisiva la visione di un cinema che educa alla responsabilità collettiva e al riconoscimento dell’altro.