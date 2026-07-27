Il leggendario concerto dei Queen del 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest, Queen Budapest, tornerà sul grande schermo. Questo evento, primo rock show occidentale oltre la Cortina di ferro e ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo ripresa su pellicola, sarà proiettato nei cinema e nelle sale Imax dal 7 ottobre. In Italia, Nexo Studios lo distribuirà dal 7 all'11 ottobre. L'iniziativa celebra il quarantesimo anniversario di un momento fondamentale per la band, con il film-concerto restaurato in 4K dalle riprese originali in 35 mm e con un nuovo missaggio audio multitraccia.

Queen Budapest fu un momento rivoluzionario. Nel 1986, i Queen furono la prima rock band occidentale a esibirsi oltre la Cortina di ferro, di fronte a 80.000 spettatori paganti e circa 45.000 persone che seguirono l'evento dall'esterno. Il film alterna performance dal vivo a immagini della band e dei fan, con sequenze girate nei giorni precedenti, mostrando il gruppo in luoghi iconici di Budapest.

Brani e omaggio ungherese

Diretto da János Zsombolyai, il film immortala brani iconici come We Will Rock You e Bohemian Rhapsody. Un momento toccante fu l'arrangiamento acustico del canto popolare ungherese Tavaszi Szél Vizet Áraszt, che Freddie Mercury e Brian May avevano imparato. Brian May ha ricordato l'intensità emotiva dell'evento: per anni, i fan oltre la Cortina di ferro avevano ascoltato i Queen solo tramite cassette illegali.

Il concerto fu un momento di enorme intensità emotiva per band e pubblico, con un'energia incredibile, e l'esecuzione della canzone popolare ungherese fu forse il momento più memorabile.

L'evento rivive anche con la colonna sonora ufficiale di Queen Budapest, remixata dal team di studio dei Queen, disponibile dal 30 ottobre. Il film avrà anteprime mondiali il 15 settembre al Budapest Classics Film Marathon e il 30 settembre a Londra.

Eredità, restauro e impatto

Il restauro in 4K di Queen Budapest valorizza materiali d'archivio del 1986. La rimasterizzazione di immagini in 35 mm e tracce audio multicanale permette al pubblico attuale di immergersi negli ultimi grandi spettacoli dei Queen. Il Magic Tour del 1986, ultima tournée con Freddie Mercury, fu un punto di svolta per la carriera della band e la musica live in Europa orientale.

La presentazione di Queen Budapest nei cinema avvicina nuove generazioni al rock e riscopre la capacità dei Queen di interagire con contesti e pubblici diversi. Nexo Studios assicura capillare distribuzione in Italia. Il film si configura come un documento storico e musicale unico, offrendo uno sguardo sugli ultimi grandi concerti dei Queen e sulla portata simbolica di un'esibizione che ha segnato un'intera epoca di cambiamenti politici e sociali nei Paesi dell'Est europeo.