Le Scuderie del Quirinale a Roma ospitano, dal 9 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027, la prima grande mostra monografica dedicata a Jacopo da Pontormo (Pontorme, Empoli, 1494 - Firenze, 1557). L'esposizione offre una prospettiva approfondita su uno dei maestri più innovativi del Cinquecento fiorentino, figura chiave nel passaggio dal Rinascimento al Manierismo.

L'iniziativa è promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in partnership con le Gallerie degli Uffizi e prodotta in collaborazione con la casa editrice Electa. La curatela è affidata a Cristina Acidini, esperta del Cinquecento fiorentino, affiancata da un team di studiosi che include Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani.

Questa sinergia assicura un approccio rigoroso e una visione completa sull'opera dell'artista.

Pontormo: la prima monografica tra capolavori e prestiti

Per la prima volta, Pontormo è protagonista assoluto di un'esposizione che ne ripercorre l'intera carriera. Il percorso espositivo, prevalentemente cronologico ma arricchito da affondi tematici, offre l'opportunità di ammirare riuniti i principali capolavori dell'artista e una selezione di opere su carta. Tra le opere esposte spicca la celebre "Visitazione", icona del Manierismo, realizzata tra il 1528 e il 1530. Proveniente dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano (Prato), l'opera è concessa in prestito dalla Diocesi di Pistoia e farà ritorno nella sua sede originaria a Carmignano dopo il periodo espositivo romano.

Il prestito temporaneo finanzierà importanti interventi di valorizzazione, come un nuovo impianto di illuminazione per le pale d'altare di Carmignano.

Opere da musei internazionali e il catalogo Electa

L'ampiezza della monografica è sottolineata dalla vasta rete di prestiti internazionali. Oltre al cospicuo numero di opere dalle Gallerie degli Uffizi, la mostra accoglie capolavori da istituzioni museali globali. Tra queste figurano la Galleria dell'Accademia e i Musei del Bargello, l'Istituto Centrale per la Grafica, il Louvre, la National Gallery, il British Museum, il Metropolitan Museum of Art, la National Gallery of Art di Washington, l'Art Institute di Chicago e il Getty Museum di Los Angeles.

Questa eccezionale raccolta permette un confronto diretto e una comprensione approfondita dell'influenza di Pontormo.

A corredo dell'esposizione, la casa editrice Electa ha curato un catalogo che si preannuncia come un punto di riferimento aggiornato e rigoroso per gli studi su Pontormo. Il catalogo analizza la figura dell'artista nel contesto storico e culturale della Firenze del Cinquecento, esplorando la transizione tra il Rinascimento maturo e l'emergere del Manierismo, di cui Pontormo fu uno dei massimi esponenti.

Il linguaggio artistico di Pontormo

La mostra offre un'immersione completa nello stile distintivo di Pontormo, un linguaggio che ha profondamente segnato il XVI secolo. Le sue opere sono caratterizzate da figure allungate, una tavolozza di colori audaci e composizioni visionarie che si discostano dai canoni classici del Rinascimento.

Questa peculiarità lo ha reso un artista di culto, amato da collezionisti e dal grande pubblico per l'originalità della sua personalità creativa.

Per tutti i visitatori interessati a scoprire la grandezza di questo maestro, si consiglia di consultare i canali ufficiali delle Scuderie del Quirinale per ottenere informazioni dettagliate sugli orari di apertura, le modalità di acquisto dei biglietti e le opzioni di prenotazione, per una visita agevole e indimenticabile.