Il MEI, ovvero il Meeting delle Etichette Indipendenti, si prepara a celebrare un anniversario significativo: trent’anni dalla sua fondazione. L’edizione 2026, in programma a Faenza dal 1 al 4 ottobre, sarà contraddistinta dal titolo “30 e lode” e offrirà una serie di eventi speciali che coinvolgeranno protagonisti della scena musicale indipendente nazionale. L’evento punta a festeggiare questo importante traguardo, sottolineando il ruolo di incubatore per la musica indipendente italiana che il MEI ha promosso in tre decenni di attività.

Il programma della manifestazione prevede numerosi appuntamenti dal vivo, premi e incontri dedicati alla musica indipendente e d’autore.

Il MEI si conferma così uno degli appuntamenti più attesi per gli operatori del settore e per il pubblico appassionato di nuove tendenze musicali.

Un cartellone ricco di appuntamenti e riconoscimenti

Il MEI 2026 ospiterà vari premi dedicati alle eccellenze della musica indipendente e d’autore, tra cui il Premio PIMI Miglior Artista Indipendente dell’Anno e altri riconoscimenti per i migliori interpreti della canzone d’autore. Accanto a questi verranno proposte assemblee, tavole rotonde e showcase di artisti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi davanti a pubblico e addetti ai lavori. Il programma, previsto dal 1 al 4 ottobre, comprende anche una mostra mercato del disco e del vinile, con espositori provenienti da tutta Italia, e momenti di confronto dedicati alle tematiche più attuali della filiera musicale indipendente.

Il direttore artistico Giordano Sangiorgi ha sottolineato in occasione dell’annuncio: “Siamo felici di poter celebrare una storia coerente, ricca di contenuti e di persone che hanno contribuito a mantenere viva la musica italiana indipendente. L’obiettivo di questa edizione sarà quello di valorizzare tutte le componenti che hanno reso grande il MEI negli anni, avvicinandoci sempre più al pubblico delle nuove generazioni”.

Trent’anni di storia: crescita e valorizzazione artistica

Fondato a Faenza nel 1996, il MEI si è rapidamente imposto come punto di riferimento per musicisti, produttori, operatori culturali e pubblico interessato alle novità e ai protagonisti dell’universo indipendente italiano.

Nei trent’anni di attività, la kermesse ha contribuito a lanciare numerosi artisti oggi affermati e a promuovere la diversità espressiva della scena musicale nazionale. Le sue edizioni si sono distinte per la capacità di coniugare concerti, premi nazionali, vetrine discografiche, dibattiti e mostre, facendo di Faenza una capitale dell’indipendenza musicale.

Nel corso degli anni, il MEI ha consolidato collaborazioni prestigiose e ha saputo adattarsi ai cambiamenti del settore musicale, continuando a svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione e valorizzazione dell’autoproduzione. La storia del Meeting delle Etichette Indipendenti si identifica, così, con quella stessa rete di esperienze e innovazioni che hanno alimentato il panorama della musica italiana alternativa e d’autore dal 1996 a oggi.