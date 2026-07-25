Un significativo Accordo di valorizzazione è stato siglato tra il Ministero della Cultura e l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per Villa Zeri. La storica dimora di Mentana, vicino Roma, appartenuta a Federico Zeri, uno dei più autorevoli storici dell’arte italiani del Novecento, entrerà così a far parte della rete museale nazionale. Sarà affidata all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione musei nazionali della città di Roma, divenendo un nuovo polo culturale pubblico.

L’intesa, promossa dalla Direzione generale Musei del MiC, è stata firmata dal Direttore dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo, Luca Mercuri, e dal Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari.

L’obiettivo è la valorizzazione, gestione culturale e apertura al pubblico della villa, attraverso un progetto pluriennale che la trasformerà in un centro permanente di ricerca, esposizione, formazione e produzione culturale, dedicato all’eredità scientifica dello studioso.

Programma e attività del nuovo polo

Il programma, intitolato “Villa Zeri. Abitare le immagini”, prevede mostre temporanee sui temi di ricerca di Zeri, convegni, seminari specialistici, attività didattiche e progetti editoriali. Saranno sviluppate iniziative di alta formazione in collaborazione con l’Università di Bologna, la Fondazione Federico Zeri e una rete di istituzioni italiane e internazionali. Il progetto include anche la progressiva musealizzazione di parte della villa, attività di conservazione e restauro, e la realizzazione di residenze d’artista.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato: “Villa Zeri si prepara a diventare un luogo di studio, formazione e produzione culturale. La dimora di Mentana custodisce la memoria di Federico Zeri, il suo metodo e la sua idea della conoscenza come esercizio critico. L’accordo con l’Università di Bologna consentirà di consegnare questo patrimonio alla fruizione pubblica, aprendolo a studiosi, artisti e cittadini”.

Villa Zeri nella rete delle case museo romane

Edificata all’inizio degli anni Sessanta su progetto di Andrea Busiri Vici, Villa Zeri fu concepita come spazio unitario di vita, studio e conservazione. L’iniziativa si inserisce nella strategia della Direzione generale Musei e dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo per ampliare, a Roma e nel suo territorio, una rete integrata di case museo, luoghi della memoria e dimore di studiosi e artisti.

Di questa rete fanno già parte la Casa Museo Mario Praz, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi, la Casa Museo Hendrik Christian Andersen, Casa Pasolini e Casa Balla.

La villa contribuirà al rafforzamento di un sistema culturale diffuso, valorizzando le grandi personalità italiane attraverso i luoghi che ne hanno custodito la memoria e il lavoro intellettuale. L’iniziativa promuove nuove forme di partecipazione culturale e sviluppo territoriale, anche al di fuori dei poli centrali della città, in linea con gli obiettivi di diffusione culturale e riequilibrio territoriale del Piano Olivetti.

Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna, ha sottolineato: “Con questo accordo assicuriamo una prospettiva di lungo periodo alla valorizzazione di Villa Zeri.

Siamo grati a Federico Zeri che ha scelto l’Università di Bologna quale custode della sua eredità culturale, affidandole un patrimonio che continua a essere fonte di ricerca, conoscenza e crescita per la collettività”.