La quinta edizione del Festival Digitale Popolare si terrà a Torino l’1 e il 2 ottobre 2026, con il tema centrale ‘Il mondo nuovo’. L'evento, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Città di Torino, si concentrerà sull'impatto della tecnologia e della trasformazione digitale sui nuovi equilibri economici, sociali e democratici. Saranno organizzati incontri aperti a cittadini, istituzioni ed esperti per favorire un dibattito inclusivo.

Quest'anno, il Festival sarà rappresentato da un manifesto d'eccezione, firmato dall'illustratore Giorgio Carpinteri.

L'opera, realizzata nel lontano 1992, è stata scelta per la sua sorprendente attualità. Come sottolinea l'artista stesso, “sembra raccontare con trent’anni di anticipo il presente fatto di intelligenza artificiale, algoritmi e identità digitali”. Carpinteri aggiunge: “Il ‘Mondo nuovo’ esisteva già, solo che non lo sapevamo ancora”. Francesco Nicodemo, direttore editoriale della Fondazione Italia Digitale, ha commentato: “L’opera di Carpinteri sintetizza perfettamente lo spirito di questa edizione. Torino sarà il luogo in cui questa intuizione artistica si trasformerà in un dibattito aperto sulla cittadinanza digitale del futuro”.

Il dibattito su intelligenza artificiale e scenari digitali

Il cuore pulsante del Festival sarà Piazza San Carlo a Torino, trasformata in un centro di riflessione sulla trasformazione digitale.

L'obiettivo è elevare temi come la tecnologia e l'intelligenza artificiale da argomenti di nicchia a vere e proprie infrastrutture che ridefiniscono gli equilibri globali. L'evento di due giorni si propone come un punto di riferimento per cittadini, esperti e istituzioni, offrendo uno spazio per confrontarsi su come governare – e non subire – la transizione digitale.

La giornata di giovedì 1 ottobre sarà dedicata alla sovranità tecnologica, all'autonomia europea e al ruolo delle grandi piattaforme globali, con incontri distribuiti in diverse sedi della città. Venerdì 2 ottobre, l'attenzione si sposterà sull'Igloo in Piazza San Carlo, un simbolo visivo distintivo e uno spazio fisico di divulgazione che ospiterà attività per l'intera giornata.

La mattinata sarà incentrata sull'impatto degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana, con un focus su trasparenza e responsabilità. Il pomeriggio sarà rivolto alla Generazione Z, esplorando i nuovi linguaggi digitali come podcast e community online, visti come strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva.

Torino epicentro della cultura digitale

Attraverso la presenza dell'Igloo in Piazza San Carlo, i visitatori avranno l'opportunità di accedere a esperienze divulgative e concrete sulle nuove tecnologie, sperimentando e comprendendo direttamente le opportunità offerte dal mondo digitale. Il Festival Digitale Popolare si distingue per la sua missione di rendere la digitalizzazione accessibile e comprensibile a tutti, promuovendo attivamente la partecipazione pubblica e favorendo l'interazione tra diversi attori: dalle istituzioni ai tecnici, dagli esperti di settore ai giovani e ai semplici cittadini interessati alle sfide e opportunità della trasformazione digitale.

La manifestazione consolida il ruolo di Torino nel panorama italiano dell'innovazione e della cultura digitale, evidenziando la sua capacità di ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Il programma completo e aggiornato del Festival sarà disponibile sul sito ufficiale, offrendo tutti i dettagli sugli appuntamenti e le tematiche che animeranno le giornate dell’1 e 2 ottobre 2026.