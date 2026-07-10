Il Museo Nazionale del Cinema ha annunciato l'apertura continuativa per tutta l'estate, garantendo ai visitatori accesso ininterrotto a collezioni e mostre. Questa decisione della direzione risponde all'atteso incremento di presenze turistiche nel capoluogo piemontese. L'iniziativa valorizza l'offerta culturale e consolida il museo quale punto di riferimento per esplorare il patrimonio cinematografico.

Ospitata nell'iconica Mole Antonelliana, simbolo cittadino, la struttura propone il suo percorso espositivo. Dedicato alla storia e all'evoluzione del cinema, offre un viaggio immersivo.

I visitatori esploreranno un patrimonio unico: oggetti storici, fotografie, manifesti d'epoca e installazioni interattive. Il museo è un polo culturale visitato, con esperienza didattica per ogni pubblico.

Orari e Accesso Estivo

Per l'estate, il Museo del Cinema manterrà invariati gli orari di apertura, offrendo massima flessibilità. Questa scelta agevola cittadini e turisti. La direzione sottolinea l'importanza dell'accesso continuativo per favorire la partecipazione del pubblico e rafforzare il ruolo di Torino come centro culturale dinamico, valorizzando l'offerta turistica.

Il Prestigio Internazionale del Museo

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, è riconosciuto internazionalmente come importante museo dedicato alla settima arte.

Le sue collezioni comprendono materiali storici, strumenti tecnici, memorabilia e documentazione sull'evoluzione del cinema. Oltre alla funzione espositiva, è un vivace centro di attività culturali, ospitando eventi, rassegne e attività didattiche per un pubblico ampio, contribuendo alla diffusione cinematografica.