Il Music Fest Perugia prosegue i suoi appuntamenti nel cuore del capoluogo umbro, culminando giovedì 30 luglio con l'attesissima messa in scena de “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart. L'opera, un capolavoro senza tempo, sarà presentata alle ore 20.30 al Teatro del Pavone, offrendo al pubblico un'esperienza unica nell'ambito della prima sessione del festival.

Questa coinvolgente produzione semiscenica, curata dalla regia di Marco Michelon, vedrà l'esibizione dell'Orchestra delle Cento Città, diretta con maestria dal celebre maestro Eitan Globerson.

Il cast, composto da artisti internazionali di alto livello, è stato selezionato personalmente dal mezzosoprano e rinomata insegnante di canto Eva Blahová, garantendo interpretazioni di grande impatto.

Per rendere l'opera accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al teatro musicale, una voce narrante assumerà le vesti dello stesso Mozart, guidando il pubblico attraverso i momenti salienti del racconto in lingua italiana, introducendo e collegando le diverse scene. La realizzazione di questo ambizioso progetto è frutto della collaborazione tra Peter Hermes, direttore esecutivo del festival, e Tiziana Fabietti, direttrice della sezione opera e voce, con il prezioso supporto della Grande Lirica Umbria.

I biglietti per assistere a questo straordinario evento sono disponibili tramite il circuito TicketItalia.

Il programma quotidiano alla Sala dei Notari

Oltre all'opera lirica, il Music Fest Perugia continua a offrire un ricco calendario di appuntamenti gratuiti presso la storica Sala dei Notari di Palazzo dei Priori. Ogni giorno, il pubblico può immergersi nella musica con i marathon recital (ore 14), i master recital (ore 19) e i concerti con l'Orchestra delle Cento Città (ore 21), quest'ultimi diretti a rotazione dai maestri Andrea Fornaciari e Alessandro Alonzi.

Masterclass e i giovani talenti del festival

Alle ore 18, le public masterclass rappresentano un'occasione imperdibile non solo per i musicisti, ma per tutti gli appassionati.

Queste lezioni aperte sono accompagnate da brevi conferenze e vedranno la partecipazione di illustri artisti: lunedì 27 luglio con la violinista Haerim Elizabeth Lee, martedì 28 con il pianista Emanuele Savron, mercoledì 29 con il pianista Ilya Poletaev, giovedì 30 luglio con il violinista Peter Zhang e venerdì 31 luglio con il pianista Eitan Globerson.

Di particolare rilievo è il master e young recital in programma giovedì 30 luglio alle ore 19, che vedrà protagonisti la stimata professoressa di pianoforte Chi‑Chen Wu e il suo promettente allievo Hechao Yang, offrendo uno sguardo sul futuro della musica classica e l'impegno del festival nel sostenere i giovani talenti.

La prima intensa sessione del Music Fest Perugia si concluderà il 31 luglio, ma il festival tornerà con una seconda sessione ricca di eventi dal 4 all'11 agosto, promettendo ulteriori emozioni e momenti musicali indimenticabili.