Il Meeting di Rimini 2026 si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza: la visita del Papa. L'annuncio conferma la presenza del Pontefice durante la prossima edizione della manifestazione, che si terrà nella città romagnola, rendendola un appuntamento tra i più attesi. Il programma prevede numerosi incontri e dibattiti con personalità del mondo politico, religioso e sociale, con particolare attenzione alle crisi internazionali in corso.

La visita del Papa e il programma dell'evento

La presenza del Papa al Meeting di Rimini è un momento di fondamentale importanza, un punto di riferimento per il dialogo tra culture, religioni e istituzioni.

L'edizione 2026, con la visita papale, include tavole rotonde e conferenze dedicate alla politica internazionale, alle crisi globali e alle risposte istituzionali. Interverranno rappresentanti delle istituzioni italiane, europee e di organizzazioni internazionali, per un confronto approfondito.

Il Meeting di Rimini: storia e finalità

Il Meeting di Rimini è una manifestazione culturale che si tiene annualmente nella città di Rimini. Nato nel 1980, il Meeting si propone come luogo di incontro e confronto su temi di attualità, cultura, politica e religione, con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra persone di diverse provenienze e convinzioni. L'evento è organizzato dalla Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, che cura la realizzazione del programma e la partecipazione di ospiti di rilievo internazionale.

Nel corso degli anni, il Meeting ha ospitato numerose personalità del mondo politico, religioso, culturale e scientifico, consolidando il proprio ruolo come spazio di riflessione sulle grandi questioni contemporanee. L'edizione 2026 si preannuncia particolarmente significativa per la presenza del Papa e per l'attenzione rivolta alle crisi globali, che richiedono confronto e soluzioni.