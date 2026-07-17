Il Parco della Grancia, un'eccellenza situata in provincia di Potenza, ha ufficialmente riaperto le sue porte al pubblico, segnando il ritorno dell'acclamato spettacolo multimediale "La Storia Bandita". Questo annuncio, dato in occasione della presentazione della nuova stagione, celebra la ripresa di una delle più significative attrazioni culturali e turistiche della Basilicata. L'evento, interamente all'aperto, si distingue per il coinvolgimento di numerosi figuranti e offre una dettagliata ricostruzione storica delle affascinanti e complesse vicende legate al brigantaggio lucano, un periodo cruciale per la regione.

Lo Spettacolo "La Storia Bandita": Un Viaggio nel Brigantaggio Lucano

La rappresentazione "La Storia Bandita" si conferma come un appuntamento imperdibile, prendendo vita nel suggestivo e grande anfiteatro naturale che caratterizza il Parco della Grancia. Questo spettacolo multimediale immerge gli spettatori nelle profonde vicende dei briganti lucani, ponendo un'attenzione particolare sulla figura carismatica di Carmine Crocco, riconosciuto come uno dei principali protagonisti delle lotte sociali che hanno animato l'Ottocento. La scenografia, curata nei minimi dettagli, sfrutta sapientemente effetti speciali all'avanguardia, suggestive proiezioni e coinvolgenti musiche, tutte pensate per ricreare fedelmente le intense atmosfere storiche dell'epoca.

Oltre allo spettacolo principale, il parco arricchisce la sua offerta con diverse attività didattiche e ricreative, pensate per coinvolgere attivamente famiglie e visitatori di tutte le età, offrendo un'esperienza completa e formativa.

Il Parco della Grancia: Custode della Storia e dell'Ambiente Lucano

Il Parco della Grancia si distingue come il primo parco storico rurale e ambientale d'Italia, un vero e proprio baluardo dedicato alla valorizzazione profonda della storia, delle tradizioni autentiche e dell'inestimabile patrimonio ambientale della Basilicata. La sua struttura, strategicamente posizionata nel comune di Brindisi di Montagna, sempre in provincia di Potenza, si estende su una vasta area naturale, offrendo un contesto unico per l'esplorazione e la scoperta.

Il parco persegue attivamente la missione di promuovere una conoscenza approfondita del territorio, attraverso un'offerta diversificata che include non solo gli spettacolari eventi, ma anche percorsi tematici ben strutturati e laboratori interattivi. L'obiettivo primario è chiaro: conservare e trasmettere la memoria storica locale alle future generazioni, garantendo che le radici culturali della regione rimangano vive e accessibili.

La riapertura del Parco della Grancia e la ripresa dello spettacolo "La Storia Bandita" rappresentano, dunque, un'occasione fondamentale e strategica per il rilancio dell'offerta turistica e culturale della Basilicata. Questo evento mira ad attrarre un vasto pubblico di visitatori, sia dalla regione stessa che da ogni angolo d'Italia, consolidando il ruolo del parco come punto di riferimento per chi desidera immergersi nella storia e nella bellezza del territorio lucano.