Nel territorio di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza, ha riaperto il Parco della Grancia, uno dei principali parchi storico-naturalistici della Basilicata. Rinomato per il suo spettacolo serale "La Storia Bandita", il parco ha inaugurato la nuova stagione sabato 13 luglio 2026. Questa riapertura segna un atteso ritorno per residenti e visitatori, che anche quest'anno potranno assistere a una delle più grandi rappresentazioni storico-popolari all'aperto d'Italia.

Lo spettacolo "La Storia Bandita" coinvolge oltre 300 figuranti e ripercorre episodi significativi della storia lucana, in particolare il fenomeno del brigantaggio postunitario.

Le rappresentazioni si svolgono in un'area scenografica di 25 mila metri quadrati, offrendo una narrazione coinvolgente arricchita da effetti speciali, scene corali e attenzione all'autenticità storica. Il Parco della Grancia ospita inoltre altri appuntamenti e attività legati alla tradizione rurale e alla promozione del territorio.

Il Parco della Grancia: natura, storia e tradizione

Situato in una zona collinare a pochi chilometri da Potenza, il Parco della Grancia si estende su una vasta area immersa nel verde. Nato per tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della Basilicata, il parco è diventato negli anni un punto di riferimento per il turismo esperienziale e didattico.

Oltre allo spettacolo "La Storia Bandita", il parco offre percorsi tematici, laboratori dedicati all'artigianato locale, rievocazioni di antichi mestieri e momenti di degustazione di prodotti tipici della regione, proponendo un'esperienza autentica.

L'ambiente, caratterizzato da boschi, sentieri e ampi spazi aperti, favorisce l'organizzazione di eventi a tema, attività per famiglie, visite guidate e laboratori per le scuole. Il Parco della Grancia si distingue per la sua attenzione alla conservazione della memoria rurale e per l'integrazione tra storia, paesaggio e comunità locale, offrendo un'immersione nelle radici della regione.

"La Storia Bandita": simbolo del brigantaggio lucano

Lo spettacolo "La Storia Bandita" è divenuto un simbolo della Basilicata, richiamando ogni anno migliaia di spettatori da tutta Italia.

La trama segue le vicende del brigante Carmine Crocco, figura chiave nella storia postunitaria lucana, e ripercorre i momenti più drammatici del brigantaggio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il pubblico è coinvolto in una messa in scena immersiva, che alterna recitazione, musica dal vivo e proiezioni su grandi superfici scenografiche.

Il successo dell'evento ha favorito la crescita dell'offerta turistica della zona, stimolando la nascita di strutture ricettive, servizi e iniziative culturali parallele. Il Parco della Grancia si è così affermato come modello di valorizzazione integrata tra spettacolo, ambiente e tradizione, offrendo al visitatore un'esperienza autentica a contatto con la storia e il paesaggio della Basilicata.