Il Piceno Pop Chorus si prepara a portare la sua energia a Termoli con un atteso concerto, in programma domani, venerdì 31 luglio, alle ore 21, in piazza Sant'Antonio. L'evento si inserisce nella prima edizione della "Festa dei popoli", organizzata dai progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Inclusione) del Molise, gestiti dalla Cooperativa sociale Medihospes. La serata assume un valore particolare, celebrandosi in concomitanza con la Giornata mondiale del Rifugiato, e sottolineando l'importanza dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso la musica.

Il coro, composto da oltre settanta elementi e diretto dalla Maestra Giorgia Cordoni, vanta quasi un decennio di attività, conquistando il pubblico con una proposta musicale ricca e variegata. Il suo repertorio spazia dal pop al rock, dal cantautorato italiano ai grandi successi mondiali senza tempo, offrendo uno spettacolo coinvolgente.

Il repertorio e la formazione del coro

Il **Piceno Pop Chorus** è noto per i suoi originali medley e mashup. Tra questi, spicca l'interpretazione a cappella di "Quando" di Pino Daniele, brano diventato virale sul web lo scorso gennaio, a testimonianza della qualità delle loro performance. La formazione vocale del coro, con coristi tra i venti e i settantacinque anni, si articola in cinque sezioni: tre femminili (soprani, mezzi soprani e contralti) e due maschili (bassi e tenori).

Il gruppo è accompagnato da due musicisti: il chitarrista Marco Piccioni e il beat-boxer Misaele Saldari. Quest'ultimo riproduce i suoni delle percussioni con la bocca e le corde vocali, dettando i tempi e accompagnando dinamicamente ogni brano, aggiungendo un elemento ritmico moderno e distintivo.

Il "Charmy tour 2026" e le prossime tappe

Il concerto di Termoli si inserisce nel "Charmy tour" 2026, una tournée significativa per il **Piceno Pop Chorus**. Attraverso questo tour, il coro intende rendere omaggio e onorare la memoria del tenore Claudio Ciarmela, figura che fu l'anima del gruppo e recentemente scomparso. La sua eredità artistica continua a ispirare i membri del coro. La stagione di concerti del Piceno Pop Chorus ha già visto esibizioni in diverse località italiane, tra cui la provincia di Matera, L'Aquila, Roma, Napoli e Amatrice, riscuotendo ovunque apprezzamento. Il tour proseguirà con altre tappe, che includeranno Vasto e Porto San Giorgio. Il prossimo appuntamento sarà a Vasto, in provincia di Chieti, fissato per il 9 agosto.